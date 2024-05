Anya Taylor-Joy: “Las decisiones que tomamos hoy impactan a las generaciones del mañana”

La nueva entrega del director George Miller, responsable de la saga Mad Max, regresa a los terrenos desolados de una distópica Australia con la cinta que relata la historia del personaje que Charlize Theron convirtiera en un ícono contemporáneo del cine de acción en la cinta ganadora de seis premios de la Academia, Fury Road (2015). En esta ocasión delega en la talentosa actriz Anya Taylor-Joy la interpretación de la guerrera en sus años de formación, en la nueva entrega de la saga, Furiosa: A Mad Max Saga, que estrena hoy en los cines de la isla.

En esta intensa precuela de la marca que cuenta con 45 años, Chris Hemsworth interpreta a su contrafigura como el villano Demetius, en una historia que se desarrolla 15 años antes de la película anterior. La galardonada actriz nacida en Miami y criada entre Buenos Aires y Londres, que comenzó su carrera como protagonista de la aclamada cinta de terror, The Witch (2015) y que se ha destacado por enfrentar grandes desafíos actorales en proyectos como The Queen’s Gambit y The Menu entre otros, habló en exclusiva con Metro Puerto Rico sobre los retos de este nuevo trabajo.

PUBLICIDAD

5 preguntas para Taylor-Joy:

Colocando a un lado las secuencias físicas de acción, tu personaje tiene muy poco diálogo. ¿Cuán desafiante fue proyectar emociones, específicamente ira y sed de venganza, sin expresarlo verbalmente?

—Nunca me sentí intimidada por la falta de diálogo. Lo único que me preocupó un poco fue que George tenía una visión muy estricta de cómo quería que sostuviera mi rostro durante gran parte de las escenas. Y eso significaba que solo tenía mis ojos. Y solo me quedaba esperar y rezar por que la audiencia recibiera la información que yo les transmitía a través de los ojos. Pero sí creo que, si vas a dar un acto de fe como ese, lo haces con George Miller, y en una película de Mad Max. Y si él siente eso con tanta fuerza, entonces tienes que seguirlo.

Ya que mencionas Mad Max, ¿viste la película Fury Road cuando salió por primera vez? Si no, ¿qué pensaste cuando la viste y cómo te ayudó a moldear tu acercamiento al personaje para que coincidiera con la interpretación de Charlize Theron?

—Como soy un poco más joven, mi introducción al mundo de Mad Max fue Fury Road. Fui a verla al cine. Y es fácilmente una de mis mejores experiencias cinematográficas de todos los tiempos; simplemente me enamoré de esa película. Es de mis películas favoritas. Creo que Charlize hizo un trabajo asombroso. Tengo que reconocer que ella realmente aprovechó la esencia de quién es este personaje. Entonces, en lugar de intentar hacer una reinterpretación, simplemente me aproveché de esa misma esencia. Y como Furiosa está plenamente realizada, me resultó bastante fácil meterme en su piel.

Esta película va mucho más allá de una propuesta sobre feminismo o empoderamiento femenino. Los temas están presentes, pero es mucho más que eso. Entonces, si tuvieras que identificar algún mensaje específico que esa película pretenda presentar, ¿cuál crees que sería?

PUBLICIDAD

—Oh Dios, creo que hay varios. Conecté mucho con la idea de que esta es una mujer con una misión singular, siendo casi aplastada por estas enormes fuerzas que van más allá de ella. Mientras te mantengas de pie, en algún momento vas a ganar. Pero probablemente mi favorita es la idea de que las decisiones que tomamos hoy impactan a las generaciones del mañana. Realmente depende de nosotros asegurarnos de que si queremos terminar en un mundo que no sea como el que presenta la cinta, comencemos a tomar decisiones diferentes.

Tengo que preguntarte sobre George, la vitalidad y la energía que proyecta en esta película es impresionante. Es como un adolescente jugando un videojuego. Cuéntame sobre ese aspecto de trabajar con él, ¿qué puedes decirme?

—Es maravilloso ser alguien que ama el arte y el cine, igual de inspirador es estar cerca de alguien que ha estado haciéndolo durante tanto tiempo como él, y que todavía tiene ese vigor. Verlo tan emocionado de estar en el set como lo estas tú. Tengo mucho respeto por George como cineasta, pero también como persona, y realmente quería asegurarme de que se sintiera querido y apoyado en esta película, o sea, que George se lo pasara bien, era una de mis prioridades.

Hablemos de Chris Hemsworth. Aunque su personaje de Dementius transmite una personalidad casi encantadora, no deja de ser un villano aterrador. ¿Cómo fue manejar ese equilibrio entre las cualidades de tu personaje, con las de Chris para que funcionara de manera convincente?

—Creo que ambos tuvimos la suerte de no permitir que nuestra relación personal impactara en lo más mínimo lo que Furiosa y Dementius sienten el uno por el otro. Es mucho más fácil odiar a alguien de manera convincente y quererlo muerto, cuando realmente lo amas y eso te lleva a tener una experiencia mucho más divertida. Ambos disfrutamos mucho esa escena de confrontación final. Estaba muy reacia de que la secuencia fuera muy física, pero estoy muy complacida de que Chris y George me dejaran llevarla hasta allí.

Mira la entrevista aquí: