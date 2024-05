Luis Figueroa quiere ser conocido como un artista que rompe con las barreras

Luis Figueroa es un cantautor que lleva años en la industria de la salsa, sin embargo, todavía se está dando a conocer.

Todo eso cambiará con la presentación de su nuevo EP ‘Coexistencia’ que estrenó hoy, viernes.

“Me encantaría que las personas me conocieran como este disco que estoy presentando hoy en día, que se llama ‘Coexistencia’, que es todas las partes de Luis Figueroa”, se sinceró en entrevista con Metro Puerto Rico.

El salsero de 34 años tiene un estilo moderno, incluso urbano. Al llegar a la entrevista vestía con un ‘set’ de lana crema, t-shirt blanca y accesorios plateados.

“La coexistencia de Luis Figueroa es eso, vivir dentro de un género que trae algo diferente, sin faltarle respeto a mis antecedentes, pero añadiéndole todas esas cosas que me inspiraron del lado urbano y de la música en general”, sostuvo.

Figueroa indicó que siempre se había rodeado de salsa escuchando artistas como Jerry Rivera, Marc Anthony y Luis Miguel.

Así que fue una decisión natural el adentrarse a la música con el género que lo crió.

“Creo que proyectos en la salsa en algo lindo, bonito que hace falta”, puntualizó.

En ‘Coexistencia’, salsa es lo que hay acompañada de temas de amor y desamor.

“Todas las canciones son de amor. Son etapas de Luis Figueroa. Momentos nuevos o de los tiempos de antes, donde uno se puede destacar y solamente desahogarse con su música”, explicó.

Mientras conversaba, Figueroa se proyectaba como un artista que ha encontrado su esencia, hablaba con seguridad de su proyecto, y con pasión por querer llegar a más.

“Quiero que me recuerden o que me conozcan a mí que digan ‘wow, no solo ese chamaco hace salsa y hace salsa urbana pero también canta cabr*n’. Si dicen ‘mira tenemos un tributo a Gilberto Santa Rosa, un tributo a Marc Anthony’ digan ‘a Luis Figueroa hay que llamarlo’”, determinó.

Aparte de promocionar su nuevo proyecto, Figueroa también estará acompañando a Víctor Manuelle en su gira, abriéndole los conciertos.

Mira la entrevista aquí: