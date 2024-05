La Casa de los Famosos: Thalí García envía mensaje a Lupillo Rivera

La Casa de los Famosos sigue dando de qué hablar, luego de la gran final que dejó como ganadora a Maripily Rivera, pues ahora ha llamado la atención que Thalí García decidió enviarle un mensaje a Lupillo Rivera, pues recordemos que durante su estancia en el reality show, ambos se mostraron muy unidos.

Aquí te compartimos cuáles fueron las palabras de la actriz hacia el cantante, pues dejó en claro que seguirá luchando por ambos, pues recordemos que ella ha tenido problemas legales con Telemundo, desde que decidió abandonar la emisión.

El mensaje de Thalí García para Lupillo Rivera

Por medio de su cuenta de Instagram, el hermano de Jenni Rivera publicó un video con algunos de sus mejores momentos dentro del reality show, junto con el mensaje “Me siento ganador de tener a un público que me apoya en cada paso que doy, gracias por quedarse hasta el final conmigo”.

Cabe señalar que el cantante decidió restringir las interacciones de dicha publicación, sólo para las personas que él sigue, por lo que destaca un comentario de Thalí, quien se mostró orgullosa por todo lo que el ‘Toro del Corrido’ logró durante su estancia.

“Lupe. No me equivoqué contigo. Nos vamos a recuperar de todo esto, ya verás. No hay mal que por bien no venga. ¡Nuestras familias merecen lo mejor de nosotros!”, comenzó el mensaje de García.

Además, la actriz dejó en claro que seguirá con el pleito legal que lleva con la televisora hispana desde hace semanas.

“Aquí estamos firmes como siempre, es un placer saberte fuera de ese lugar y espero muy pronto poder darnos un fuerte abrazo. Estuvo rudo todo desde aquí afuera, pero van a pagar por lo que nos hicieron y la gente que se fue volverá. En manos de Dios y con la frente en alto siempre. Abrazo fuerte para ti y tu familia”, agregó.

¿Qué pasó con Lupillo Rivera y Thalía García?

Recordemos que durante la estancia de la actriz en la casa, comenzaron a surgir diversos rumores sobre un supuesto romance, los cuales fueron desmentidos, debido a que ella está casada, por lo que decidió abandonar la emisión, argumentando que no le estaba gustando la dinámica de Telemundo.

A su salida, Thalí decidió emprender acciones legales, señalando que la televisora había hecho cosas con las que ella no estaba de acuerdo. Ahora, el proceso legal sigue, y la intérprete ha usado sus redes sociales para actualizar a su público sobre todo lo que pasa con el caso.