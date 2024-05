¿Quién es Adria Arjona? Te contamos todo sobre la nueva novia de Jason Momoa

Jason Momoa tiene un nuevo interés amoroso en su vida: Adria Arjona. Tras finalizar su divorcio de Lisa Bonet en enero de 2024, el actor de Aquaman confirmó su relación con la actriz en mayo. En una galería de fotos compartida en Instagram, Momoa aparece abrazando a Arjona durante una cena en Japón, llamándola su “amor”. Esta aparición en redes sociales se produjo poco después de que Momoa revelara que tenía una novia en la Comic Con de Basingstoke en Inglaterra, sin dar muchos detalles.

Antes de salir con Arjona, Momoa tuvo una breve relación con Eiza González en 2022, tras anunciar su separación de Bonet en enero del mismo año. Momoa es conocido por sus papeles en Game of Thrones y Aquaman, mientras que Arjona ha estado haciendo su nombre en la industria cinematográfica con roles en Morbius y la próxima película de Netflix, Hit Man, junto a Glen Powell.

Adria Arjona y Jason Momoa son novios

Adria Arjona nació el 25 de abril de 1992 en San Juan, Puerto Rico, hija de Leslie Torres y el famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Aunque nació en Puerto Rico, pasó su infancia en la Ciudad de México antes de mudarse a Miami a los 12 años y finalmente a Nueva York a los 18, donde estudió en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg. Durante sus estudios, trabajó como mesera y anfitriona para mantenerse, lo que le enseñó el valor del trabajo duro.

En una entrevista con Numéro Netherlands, Arjona habló de su variado trasfondo cultural, mencionando que se siente orgullosa de ser puertorriqueña, guatemalteca y haber sido criada en México. Esta diversidad cultural ha influido en su carrera actoral, permitiéndole adaptarse a diversos roles sin sentir que pertenece a un solo lugar.

Creció en medio de una rica diversidad cultural (Agencias)

Arjona comenzó a destacar en la actuación con papeles en Pacific Rim Uprising, Life of the Party y una participación recurrente en True Detective. Su gran oportunidad llegó con el papel de Dorothy Gale en la adaptación de los libros de Oz, Emerald City, aunque la serie fue cancelada después de una temporada. Desde entonces, ha obtenido roles notables en Morbius, Father of the Bride, Good Omens y Andor. Próximamente, protagonizará la comedia romántica de acción Hit Man junto a Glen Powell.

Adria Arjona y Jason Momoa se conocieron mientras filmaban Sweet Girl en 2019. En mayo de 2024, Momoa hizo pública su relación con Arjona en Instagram, donde publicó una foto de ellos juntos durante una cena en Japón. Momoa también mencionó que está “muy enamorado” durante una aparición en la Comic Con de Basingstoke, insinuando que pronto se sabría quién era su pareja.

Además de su relación con Momoa, Arjona está trabajando en un nuevo proyecto con la hijastra de Momoa, Zoë Kravitz. La película, Blink Twice, cuenta con un elenco estelar que incluye a Naomi Ackie, Channing Tatum y Christian Slater. Aunque Bonet y Momoa ya no están casados, Momoa mantiene una relación cercana con Kravitz y su padre, Lenny Kravitz, demostrando que la familia extendida sigue siendo una parte importante de su vida.