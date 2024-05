Patricia Corcino felicita a Maripily Rivera por su victoria en La casa de los famosos

La animadora boricua y decimoquinta eliminada, Patricia Corcino, felicitó a su compatriota María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, luego de que esta fuera seleccionada como la ganadora de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo).

Así mismo, felicitó los mexicanos Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera, quienes se convirtieron en el segundo y tercer finalista del programa, respectivamente.

“La gran final y se quedó en PR 🇵🇷✨ Felicidades @maripilyoficial @rodrigo_romeh @lupilloriveraofficial”, escribió en sus redes sociales.

A pesar de tener varios encontronazos durante su corta estadía en la casa-estudio con Maripily, la semana pasada Patricia expresó por primera vez su apoyo a su compatriota.

En medio de una dinámica publicada en TikTok, Patricia optó por Maripily para ganar el dicho programa. Los mexicanos Paulo Quevedo y Rodrigo Romeh también eran los favoritos de Corcino.

Patricia ingresó a la casa-estudio el pasado 13 de marzo, luego de las renuncias de dos habitantes y una expulsión por agresión.

Tras salir de la competencia, Patricia sostuvo que: “La realidad no lo tomo como no ser apoyada mas bien lo tomo como que hay una plantilla muy fuerte en la que me tocó estar. Lupillo Rivera... un gran competir, igual [Rodrigo] Romeh, lo mismo Paulo [Quevedo]. El haberme puesto las pilas, como nosotros decimos, haber ganado lideresa, todo lo que la casa tiene para poder ganar, yo creo que le demostré al público que independientemente el poco tiempo que yo llevara, yo merecía estar ahí. No lo tomo como no ser apoyada, lo tomo como que hay grandes competidores y hay que elegir al final del día”.

Corcino también volvió a resaltar las “faltas de respeto” que considera que tuvo de parte de Maripily Rivera en la competencia. “Entré con muchas ganas de estar con una compatriota, pero también reconozco que soy una mujer de límites y no por el hecho de estar con una compatriota por a permitir que se me falte el respeto o que la convivencia no sea amena”.

