Maripily Rivera revela sufrió un percance de salud en La casa de los famosos: “Fue bien difícil”

La empresaria y modelo puertorriqueña, María del Pilar Rivera, conocida como “Maripily”, reveló este martes que sufrió un percance de salud durante la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo)

La propia modelo explicó que estando en la casa-estudio su presión arterial bajó más de lo normal y que consideró abandonar la competencia para atender su salud.

“Fue bien difícil. En algún momento tuve un desequilibrio con mi salud, me bajó la presión muchísimo. Entendí que me iba a dar algo. En algún momento quería salir de la casa, pero entendí que tenía un compromiso. No podía dejar al publico a mitad. Si ellos me salvaban a mi, me estaban dando la fuerza para seguir”, dijo en entrevista con Telemundo.

El año pasado, la boricua sufrió un leve derrame cerebral.

“Yo soy una mujer que trabajo mucho y que todo el mundo acapara. Ese día me levanto y estoy hablando con la amiga mía y me dice ‘Ay Mari, tienes la boca virada y el ojito apagado’. Llamé a mi médico y me dijo ‘yo creo que a ti te dio un stroke’”, dijo Rivera entrevista con el programa “La mesa caliente” (Telemundo).

Esta añadió que: “Al otro día me hago los exámenes. [El doctor me dice] que me dio un derrame cerebral, pero que fue algo leve. En qué momento... no lo sentí”.

En ese momento, Maripily indicó que se encontraba 100 por ciento recuperada y que de la dicha situación aprendió a descansar.

“Aprendí, primeramente a descansar, a dejarme llevar por el cuerpo cuando está cansado. [También] a no estresarme tanto y a bajarle un poco al trabajo porque nosotros nos vamos y el trabajo y el cuerpo se quedan”.