¡Madison Anderson y “Pepe” Gámez se comprometen!

La virreina de Miss Universo 2019 y ganadora de la tercera temporada “La casa de los famosos” (Telemundo), Madison Anderson Berríos, y el actor mexicano, José “Pepe” Gámez, se comprometieron en Santorini, Grecia.

“The easiest “yes” I’ve ever said!!!!! I can’t wait to spend forever with you. Te amo tanto mi amor! Y Cómo me dijiste ,Siempre seamos una relación de tres. Tu, yo y Dios en el centro. Im leaving greece a fiancé !!! (sic.)”, anunció la modelo en Instagram.

PUBLICIDAD

Madison y “Pepe” se conocieron en el 2023 mientras participante de LCDLF 3, donde crearon una fuerte amistad que se convirtió en un noviazgo meses después de finalizar el mismo.

Así comenzó el amor entre Madison Anderson y Pepe Gámez

Durante el reality show, los famosos se mostraron muy cercanos. Gracias a esto, los fans señalaron que entre ellos podría surgir un noviazgo, pero nunca se confirmó, pues ella tenía pareja.

Por otro lado, Pepe tuvo un fugaz romance con Aleida Núñez, quien fue una de las primeras eliminadas de aquella edición del programa.

Tras la constante convivencia Madison y Pepe crearon un gran lazo, y los televidentes señalaban que podría haber algo más que una amistad entre ellos.

Durante la final del reality show, Conn Davis, novio de la ex reina de belleza asistió al evento, pero no lo dejaron pasar.

PUBLICIDAD

En aquel momento fue un gran escándalo, pues todo apuntaba a que la familia de Anderson hizo esa petición a Telemundo.

Tras “La Casa de los Famosos”, la modelo confirmó que decidió terminar su relación, a la par de que seguía conviviendo con Gámez, pues fueron captados en un restaurante en Nueva York.

En una entrevista para “Exa TV”, el actor mexicano fue cuestionado sobre el romance con Madison. “Estamos viviendo cosas muy linda, y ahora sí que dejando en privado lo privado”, expresó Pepe.