Katy Perry lanza un pedazo de pizza al público durante la gala de American Idol

Katy Perry se despidió de American Idol de una manera única y memorable, lanzando una rebanada de pizza al público durante la gala final de la temporada 22. Este acto fue una recreación de un video viral de 2022, donde la cantante hizo algo similar en un club nocturno.

En esta ocasión, Perry tomó una rebanada de pizza de pepperoni y la arrojó a los fans durante la grabación del episodio final. Aunque una chica en la audiencia no logró atraparla y la pizza terminó en el suelo, la cantante no se mostró preocupada. En lugar de eso, se encogió de hombros y comenzó a bailar.

Katy Perry siempre muestra su personalidad extravagante

Perry compartió el incidente en su cuenta de Instagram, acompañando el video con la frase: “A pizza my heart will always be on the #idol stage,” un ingenioso juego de palabras que mezcla “pizza” con “a piece of my heart” (un pedazo de mi corazón). Las reacciones de sus seguidores fueron mixtas.

Algunos aplaudieron su espontaneidad y sentido del humor, mientras que otros criticaron el acto. “Soy fan, pero nunca deberías hacer eso a nadie. Está mal, lo siento,” comentó un usuario. Otro expresó su preocupación por el desperdicio de comida, diciendo: “No desperdicies comida.” Otros seguidores calificaron el acto como “tonto, irrespetuoso e infantil.”

A pesar de las críticas, el momento reflejó la personalidad alegre y extravagante de Katy Perry, quien es conocida por sus gestos inesperados y a veces controversiales tanto en el escenario como fuera de él. Su tiempo en American Idol ha estado lleno de momentos similares que han mantenido a los espectadores entretenidos. Perry, famosa por no tomarse a sí misma demasiado en serio, demostró una vez más su habilidad para transformar situaciones inesperadas en entretenimiento, incluso cuando algunos lo consideraron inapropiado.