Aleska Génesis no puede creer que Maripily haya llegado tan lejos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos quedó en el pasado con la victoria de María del Pilar Rivera, “Maripily” como la ganadora de esta edición, pero las heridas que provocaron las discusiones dentro del programa aún no han sanado.

Una de las enemigas más fuertes de Maripily fue la modelo venezolana, Aleska Génesis quien aún no comprende porqué el público prefirió a otras participantes por encima de ella. Esta fue específicamente contra la puertorriqueña sobre quien dijo que no entiende cómo llegó hasta la final con las actitudes que tuvo durante toda la temporada.

PUBLICIDAD

“No sé en qué sociedad estamos viviendo que le gusta o apoya más el hate”, expresó en entrevista con la revista People en Español. “Quizá me faltó ser un poquito más mala”, dijo entre risas. “Creo que me faltó ser un poquito más mala porque no puedo entender como por ejemplo, una persona como Maripily, que ha intentado, humillar, intimidar, se ha metido con la gente, ha hecho bullying, ha gritado, ha dicho groserías, o sea ha hecho de todo ha creado estrategias y se ha comunicado con gente antes de entrar al juego cómo ha llegado tan lejos incumpliendo incluso las reglas y metiéndose con tanta gente”, expresó.

Del mismo modo, la modelo admitió que quedó impresionada con los resultados de la votación por parte del público que la prefirió a la actriz Geraldine Bazán por encima de ella. Esta pensó que cuando quedó con la actriz por la sexta posición no sería eliminada, pero se llevó una gran sorpresa.

“Cuando dejaron la última con Geraldine yo miro a Lupillo y le hago señas como tranquilo, como dándole seguridad de que yo me quedaba dentro de la casa…y que ella salía porque lo vi nervioso. Cuando me nombran a mí no me lo esperaba, juré que salía Geraldine”, añadió.

En la noche del lunes, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos donde la puertorriqueña resultó ser la ganadora de esta temporada.