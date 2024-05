Yolandita Monge anuncia su función número 69 en Bellas Artes de San Juan

Una vida de éxitos y repleta de satisfacciones es el marco de la celebración que motiva a la cantante Yolandita Monge a celebrar en grande su función número 69. La misma se realizará el sábado, 15 de junio 2024, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de San Juan (CBA), precisamente en el año que la artista celebra sus 69 primaveras.

La venta de boletos iniciará el martes, 21 de mayo de 2024, a las 10:00 de la mañana a través de www.yolanditamongemusic.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes.

Luego de un exitoso fin de semana presentando el concierto Eternamente Yolandita, la inigualable cantante se prepara para festejar por partida doble, un nuevo récord de 69 funciones en el CBA al mismo tiempo que celebra la llegada de sus 69 años de vida el 16 de septiembre.

“Nada me llena más el alma que estar en un escenario compartiendo mi talento con el público. He tenido la dicha de contar con el apoyo de mi gente y, luego de un fin de semana como el que tuve con Eternamente Yolandita, mucha gente nos pidió abrir una nueva fecha para aquellos que no pudieron asistir en esta ronda de conciertos. Ahora celebraremos mis 69, con la función 69″, expresó sonriente la artista.

Para su presentación 69, Yolandita apuesta a la fórmula exitosa de incorporar, en una noche, cerca de una treintena de éxitos donde el público puede unirse a cantar esas canciones que marcan una época particular en la vida de cada cual.

“Esto es para dejarlo todo en la Sala de Festivales. Bellas Artes sigue siendo ese lugar especial que hacemos vibrar intensamente cuando nos unimos, el público, los músicos, los bailarines y yo, para una experiencia mágica e inolvidable. Esta vez la celebración es doble, porque es justo tres meses antes de mi cumpleaños y seguimos marcando récords en esta gran sala de conciertos”, expresó la artista.

Y es que los conciertos de este fin de semana, producidos por Rafo Muñiz para PROLAT Entertainment, llevaron a la artista a nuevos récords de presentaciones en este recinto sanjuanero donde junto a una banda de seis músicos, tres coristas y 10 bailarines en tarima se complementó la energía interpretativa, la impecable voz y la pasión escénica que caracteriza a Yolandita.

Débil, Te amo, Por ti, Laberinto de Amor, Quítame ese hombre, Susususubir, La sombra de lo que fui, El amor, Mala Sangre, Cómo puedes, Viviré sin ti, Fuiste un sueño y Mala son solo algunos de los éxitos que interpretará Yolandita en su función del 15 de junio.

Para adquirir boletos para la histórica función número 69, visite www.yolanditamongemusic.com, la boletería del Centro de Bellas Artes, o también puede llamar al 787-620-4444. Para contenido exclusivo, más información y todo lo relacionado a la artista, pueden seguirla a través de su cuenta de Instagram oficial como @yolanditamonge y www.yolanditamongemusic.com