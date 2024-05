Melaza a los puertorriqueños: “Perdón porque están muy ofendidos”

El expelotero de Grandes Ligas, José Reyes, ahora conocido como “La Melaza” pidió disculpas al pueblo de Puerto Rico por sus expresiones sobre la modelo María del Pilar Rivera “Maripily” a quien se refirió despectivamente en varias ocasiones durante su participación en La Casa de los Famosos.

Reyes pidió perdón a los boricuas que se sintieron ofendidos luego de que este se expresara hacia Maripily como “Macumba” durante el programa.

“Tengo mucha gente de Puerto Rico que quiero, esa es la isla hermana de República Dominicana, se les quiere mucho. Perdón porque están muy ofendidos, mala mía no lo hice con esa intención de ofender a nadie. Eso es un show, esto se llama La Casa de los Famosos mi gente, nada personal”, expresó en entrevista con la periodista Lourdes Collazo de Telenoticias (Telemundo Puerto Rico).

Sobre Maripily, aseguró que la respeta y se refirió a esta como una “guerrera”.

“Ella es una guerrera de la vida, ha pasado por muchas cosas. Por eso no lo tomo personal”, añadió.

En una entrevista anterior había dicho que no sabía lo que significaba “Macumba”, sobrenombre que le pusieron a la puertorriqueña.

“Yo mismo no sé... Quiero recalcarle aquí a la gente que no fui yo quién le puso ese nombre”, dijo “Melaza”, mientras Fuentes le contestó “pero, tú le decías ‘Macumba’, ‘Macumba’”.

“No solo lo decía yo, lo decía varia gente”, sostuvo el dominicano. “Sí, pero estamos hablando. ‘Melaza’, estoy hablando contigo”, dijo entre risas la animadora boricua.

“No hay una persona que ponga más sobrenombres en la casa que Maripily. Lo que pasa es que los puertorriqueños apoyan demasiado y no hay nada malo en eso. Pueden seguir apoyando, pero no pueden apoyar lo malo que ella hace”, añadió.

“Melaza”, integrante del cuarto Agua desde el inicio del programa, se convirtió en el último eliminado de la casa luego de pisar el cuarto de eliminación por segunda vez en 16 semanas. Este fue nominado tres veces, una de ellas fue salvado por el cantante mexicano Lupillo Rivera.