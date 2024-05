Luis Fonsi revela que rechazó un tema con el “artista más grande” del género urbano

El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, reveló en una reciente entrevista que rechazó realizar un tema con el “artista más grande del género urbano”, ya que la letra tenía un lenguaje que describió como “fuerte” hacia la mujer.

“El artista más grande del género urbano me invitó a hacer una canción y él le añadió un verso que era muy fuerte a nivel lírico, que era algo que si yo lo lanzaba, me iban a crucificar a mi, no a él porque él habla así. A él se lo perdonan, a mi no. Y yo le dije que no”, contó Fonsi en una entrevista con el programa colombiano “Desnúdate con Eva Rey”.

El intérprete de “Despacito” detalló que se arrepintió de su decisión porque es su “fan” y le tiene “mucho respeto”, pero estaba seguro que la colaboración le haría un “mal” a su carrera.

“Yo le dije ´si puedes cambiar esa letra, 100%´. Yo grabé la canción y todo. Está grabada. Tampoco puedo pretender que él cambie su letra porque es algo muy respetuoso... pero al final del camino él dijo ´prefiero no cambiarla´ y yo le dije ´pues vamos a dejar esa canción ahí y ojalá en el futuro podamos hacer otra”, relató Fonsi.

El boricua no quiso precisar de cuál artista urbano se trataba. Sin embargo, los seguidores de la plataforma comentaron de quién creían que se trataba.

“Bad Bunny? Maluma? Anuel?”, “Seguro es Bad Bunny...”, “Bad Bunny mínimo” y “Obvio era Bad Bunny” fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación.