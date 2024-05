Laura Hernández: paso por la prisión, abandono de sus colegas comunicadores, mensaje a Marcos Irrizary

La expresentadora de radio y televisión puertorriqueña, Laura Hernández, aprovechó la entrevista en el más reciente episodio del podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico para enviarle un mensaje a su exesposo, Marcos Irrizary, luego de ser encarcelada a inicios de los 2000 en una prisión de Republica Dominicana por alegado tráfico de drogas.

Fue en septiembre de 2022 cuando la experiodista fue apresada junto a otro seis boricuas, incluido Irizarry, por traficar 70.4 kilos de cocaína en territorio dominicano. Hernández fue ingresada a la antigua cárcel Santa Rosa de Lima, en la ciudad La Romana, lo que hoy día es un la Primera Aldea Cultural del vecino país. Finalmente, fue condenada a siete años por complicidad en asociación de malhechores y tráfico internacional de drogas, sentencia que apeló y logró reducir a tres años.

PUBLICIDAD

Marcada por “su paso por la cárcel”, “el dolor de la traición” y “la humillación”, la comunicadora puertorriqueña salió a libre comunidad en 2005. Desde el primer momento que fue arrestada, se declaró inocente.

Al preguntarle cómo sintió en ese momento, aseguró que lo peor que le pudo pasar fue sentirse “ignorada, juzgada y sentenciada” antes de poder defenderse. Reiteró que unos de los momentos más difíciles fue ver cómo sus colegas periodistas “le dieron la espalda” y manejaron la noticia de forma “amarillista”.

“Yo estaba en un país en donde tú eres culpable hasta que pruebes lo contrario. Y eso es difícil de entender cuando vivimos en un país y en un sistema judicial en donde la presunción de inocencia es esencial, primordial y se debe respetar. Me sentí burlada”, comenzó contando Hernández, quien resaltó que en República Dominicana es la defensa la que debe de mostrar pruebas de la inocencia y no la fiscalía de culpabilidad.

Continuó diciendo: “Yo sentía y siento que mi pasión se convirtió en mi verdugo. Mi propia profesión sentí que no me ayudó en nada. Mi gente, a la que yo creía que me podían a salvar de la situación investigando la noticia, yendo más profundo a lo que estaba ocurriendo, lamentablemente no ocurrió. Yo pienso que no fue a propósito, sino que fue producto de la confusión, del no entender tampoco el sistema judicial. Nadie se dio a la tarea en ese momento de señalar, sino que se fue más por el lado amarillista, se convirtió más en un chisme que en una noticia de una persona que estaba siendo juzgada y sentenciada sin haber sido escuchada, y sin realmente tener ninguna prueba”.

Según contó la exreina de belleza— quien compitió en Miss Universe Puerto Rico y Miss Mundo Puerto Rico en 1997 y 1998, respectivamente— en 2023, descubrió lo que realmente sucedió. Detalló que en una entrevista su exesposo confirmó que el viaje a República Dominicana fue para realizar una transacción de narcotráfico. Adicional, que ya llevaba tiempo involucrado en ese tipo de negocios, lo que aseveró desconocía. Por esa razón, aprovechó el momento para enviarle un mensaje al hombre a quien tildó como un “narcisista” que está buscando “volver a arrastrarla”.

PUBLICIDAD

“En esa entrevista claramente se ve que él está tratando de arrastrarme otra vez, buscando llamar la atención. Pero en esta ocasión, yo no estoy encarcelada. En esta ocasión, yo no estoy amordazada, ni tengo que quedarme callada. En esta ocasión, yo soy una mujer que ha vivido, que ya tiene experiencia, que ya he tocado el fondo y me ha tocado levantarme solita, recuperar mi vida, recuperar mi salud física y emocional. Y en esta ocasión, a mí nadie me va a arrastrar porque sé y tengo las herramientas para defenderme. La educación para poder decir ´eres un mentiroso patológico que deberías buscar ayuda porque has destruido a demasiada gente. A mi familia y a mí. Me destruiste la carrera en mis sueños. Mis ilusiones. Y me tomó mucho tiempo ponerme en pie´”, sentenció la expresentadora de los desaparecidos programas “A Fuego” y “No te duermas”.

Comentó que le llamó mucho la atención cómo Irizarry salió de prisión “bien parado”, no obstante, que eso no implicaría que la “volvería” a llevar a ese “lugar oscuro” del que ya salió.

“A mí no me va a arrastrar nadie, digas lo que digas. ¿Quieres implicarme? Queriendo decir que yo sabía, solo para llamar la atención, solo para tú tratar de brillar. No va a pasar. Puerto Rico sabe ya quién yo soy. ¿Por qué? Porque me vieron arrastrada. Me vieron en el piso y me vieron cómo me levanté. Y me han visto como me he esforzado, igual que siempre [...] Yo me esforcé para llegar a donde llegué. Y cuando salí de la cárcel volví a comenzar de nuevo y me volví a esforzar el triple porque me tocó demostrar de qué estaba hecha. Quién yo era de verdad. Entonces en esta ocasión. Eso no va a pasar. Así que, que ni lo intente”, añadió.

Hernández además afirmó que si tuviera la oportunidad de entrar en una “cápsula del tiempo”, volvería al año 2000, el cual describió como el “mejor momento de su carrera profesional”.

“Si tuviera una gomita para borrar y un ´liquid paper´ le daba ´delete´ a todo y empezaba de nuevo [...] Sin embargo, tengo que reconocer que aún cuando si tuviese el poder de hacer eso, quizás hubiese cometido otros errores por la misma ignorancia, por la misma falta de, como dicen por ahí, de calle, que no la tenía. Y quizás, en este momento, no tendría la satisfacción de tener la relación que tengo con mi mamá, que logré con mi papá, la sanación y la profundidad espiritual a la que tuve que llegar para para poder sanar y para poder salir de donde estaba”, manifestó la terapeuta del colon.

No obstante, la mujer que protagonizó películas como “Impacto Mortal” y “Complot”, sostuvo que si con su historia tiene la oportunidad de impactar la vida de alguna persona víctima de violencia física, emocional o psicológica— como contó vivió a manos de Irizarry— “lo acepto, lo recibo, lo abrazo y le doy gracias a Dios porque estoy aquí y lo puedo contar porque a lo mejor otra persona no puede contarlo, como ya hemos visto en muchas noticias y vemos todos los días que no lo pueden contar”.

Lanza nuevo audiolibro

Laura Hernández lanzó un nuevo audiolibro titulado “Libre en Cuerpo y Alma” donde habla sobre las experiencias que vivió en la prisión.

A través del mismo, devela los sentimientos y pensamientos más íntimos que no pudo expresar en ese momento, un instante que describió en la entrevista con este medio como uno que “le cortó su voz”.

Ahora, a través de su fortaleza y vulnerabilidad, la exactriz ofrece un relato sobre la resiliencia y la redención. El audiolibro no solo narra las tribulaciones y triunfos de su vida, sino que también refleja su evolución personal y profesional tras los años de adversidad.

Anteriormente, publicó el libro “De la Prisión a la Libertad…La Verdadera Historia”

“Libre en Cuerpo y Alma” está ya disponible en todas las plataformas de audiolibros.