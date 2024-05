“Disney On Ice: Mickey’s Search Party” comienza este martes en el Choliseo

El espectáculo familiar, “Disney On Ice: Mickey’s Search Party”, llega a la Isla mañana, martes, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo).

Hasta el próximo lunes, 27 de mayo, las familias podrán disfrutar de las mágicas historias de Coco, Frozen, Moana, Toy Story, Beauty and the Beast, Aladdin y The Little Mermaid.

Mickey Mouse y sus amigos llevarán al público en a seguir el mapa del tesoro del Captain Hook para encontrar a Tinker Bell. Cruzarán el Puente Marigold junto a Miguel de Coco para llegar a la Tierra de los Muertos, y descubrirán una presentación vibrante y colorida con esqueletos en lo alto de los mástiles en una hermosa celebración cultural de la familia. Luego, viajarán al mundo invernal de Arendelle y cantarán junto a Elsa para ayudar a construir su castillo de hielo. Asimismo, acompañarán a Bella mientras el candelabro encantado cobra vida sobre el hielo. Y navegarán junto a Moana en su aventura a través del océano, momento que se enfrentarán a la furia de Te Ka.

Buzz Lightyear, Woody y Jessie de Toy Story demostrarán la importancia del trabajo en equipo cuando junto a la tropa de soldados rescaten a Andy.

Aladdin y The little mermaid también formarán parte de esta hermosa memoria familiar que inevitablemente vivirán y que convertirán la búsqueda en una celebración a lo grande.

Las funciones son:

Martes 21 de mayo- 7:30 pm

Miércoles 22 de mayo- 7:30 pm

Jueves 23 de mayo- 7:30 pm

Viernes 24 de mayo- 3:30 pm y 7:30 pm

Sábado 25 de mayo- 11:30 am, 3:30 pm y 7:30 pm

Domingo 26 de mayo- 11:30 am. 3:30 pm y 7:30 pm

Lunes 27 de mayo- 11:30 am

Los boletos para “Disney On Ice: Mickey’s Search Party” están a la venta de Ticketera.com, en el Choliseo o http://www.DisneyOnice.com

Habrá función escolar, para cuidos y Head Starts, los interesados pueden llamar al (787) 723-1930.