Aleska Génesis sobre su salida de LCDLF 4: “Me vi en la final agarrada de la mano con Lupillo”

La modelo venezolana, Aleska Génesis, se convirtió la noche del domingo en la sexta finalista “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF).

En una reciente entrevista con el programa televisivo puertorriqueño, “Alexandra a las 12″, la mujer de 32 años reveló que aún estaba en “shock” tras su salida del reality show de Telemundo, ya que pensaba que la actriz mexicana, Geraldine Bazán, sería la eliminada de la noche.

“Todavía siento que dejé una parte de mi dentro de la Casa [...] Yo me siento tranquila de que cumplí mi propósito de la Casa, fui yo. Viví todos los momentos al máximo. Di todas mis emociones al máximo”, dijo la modelo.

“Yo todavía estoy en ´shock´ porque ayer ni siquiera estaba preparada para salir, yo no me vestí para salir. Yo me visualizaba como ganadora o por lo menos me veía con Lupillo, los dos peleándonos para ver quién apagaba la luz. Por eso me sorprendí mucho cuando me nombraron. Incluso, cuando me quedo al final con Geraldine, yo pensaba que salía Geraldine”, agregó Génesis, quien aseguró que la reacción del cantante mexicano, Lupillo Rivera, “me rompió el corazón”.

Aleska además se sinceró y contó que el “ataque” que más le afectó fue la unión entre la modelo y empresaria boricua, Maripily Rivera; la personalidad de televisión mexicana, Alana Lliteras; y Bazán en está última etapa del programa de telerrealidad.

Sobre a cuáles momentos les gustaría regresar, reveló que a las primeras fiestas que celebraron y la serenata que le hizo el actor y modelo, Clovis Nienow junto a Lupillo. Sin embargo, un momento que borraría de su paso por LCDLF 4 sería la discusión con Lliteras, con quien tuvo una relación cercana desde que comenzó la competencia.

En temas amorosos, la modelo detalló que está confundida entre si desea continuar conociendo a Clovis o al exfutbolista azteca, Christian Estrada, pero que por el momento se enfocará en sus proyectos personales y en pasar tiempo con sus seres queridos.

Luego de la salida de Aleska, los habitantes Maripily Rivera, Rodrigo Romeh, Geraldine Bazán, Alana Lliteras y Lupillo Rivera se convirtieron en los cinco finalistas.

Esta noche será la gran final donde conoceremos quién logrará el primer lugar, ganando el maletín de $200 mil dólares; el segundo, que obtendrá uno con $100 mil; y el tercer lugar, que se llevará el de $50 mil.

Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Sara Anderson Berríos y Wendy Guevara (LCDLF MX) han sido las pasadas ganadoras del popular programa.

LCDLF 4 comenzó el 23 de enero de 2024 y contó con 16 eliminaciones, tres renuncias y una expulsión por agresión.