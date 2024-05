Karol G comparte por primera vez una foto con Feid en las redes sociales

Karol G sorprendió la tarde del domingo a sus fanáticos, luego de publicar por primera vez en las redes sociales una foto junto a su actual pareja, Feid.

“Cual sería el caption para este post tan Chimba 🥹♥️”, escribió la cantante en un post colgado en su cuenta de Instagram donde cuenta con 69.2 millones de seguidores.

PUBLICIDAD

La publicación ya cuenta con más de 3 millones de likes y casi 45 mil comentarios, entre los que destacan: “Qué chimba, el momento que todos estábamos esperando”, “Amamos esta versión de Karol”, “Qué viva el amor, el amor todo lo puede” y “La diferencia de estar con quien de verdad te quiere... uno brilla”.

A pesar de que los colombianos nunca han confirmado que son novios, los fans aseguran que su relación comenzó en el 2021 cuando lanzaron la canción que tienen en común titulada “Friki”. Sin embargo, no fue hasta 2023 que hicieron su primera aparición pública en un concierto del medellinense en Miami.

Precisamente, en agosto de 2023, Carolina Giraldo Navarro— nombre de pila de “La Bichota”— dijo en una entrevista con la revista “Rolling Stone” que conoció al “Ferxxo” en Medellín, la ciudad natal de ambos, pero pasaron un tiempo sin tener mucha interacción entre ellos.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablábamos, que nos dejamos de hablar y casi que no sabía nada de él”, contó la intérprete de “TQG”. No obstante, se acercaron nuevamente en 2021.

Durante ese año, la cantante de 32 años invitó a su compatriota de 31 a ser su colaborador en su “Bichota Tour”, a parte de crear el sencillo antes mencionado (”Friki”).

La periodista que la entrevistó, Isabelia Herrera, brindó un detalle que confirmó lo enamorada que Karol G está: tiene de fondo de pantalla en su teléfono “una foto informal de Feid, un poco quemado por el sol y sonriendo”.