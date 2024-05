Video muestra a Sean ‘Diddy’ Combs golpeando a Cassie Ventura en 2016

LOS ÁNGELES (AP) — Un video de seguridad transmitido por CNN parece mostrar a Sean “Diddy” Combs agrediendo físicamente a la cantante Cassie en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016.

El video transmitido el viernes parece mostrar a Combs, vestido únicamente con una toalla blanca, golpeando y pateando a la cantante de R&B que era su protegida y novia de toda la vida en ese momento. Las imágenes también muestran al magnate de la música empujando y arrastrando a Cassie, y arrojando un jarrón en su dirección.

El video, fechado el 5 de marzo de 2016, se parece mucho a la descripción de un incidente en el ahora cerrado Hotel InterContinental en Los Ángeles descrito en una demanda presentada en noviembre por Cassie, cuyo nombre legal es Cassandra Ventura, que alega años de abuso sexual y otros actos de violencia por parte de Combs.

La demanda se resolvió al día siguiente de su presentación, pero estimuló un intenso escrutinio a Combs, con varias demandas más presentadas en los meses siguientes, junto con una investigación penal federal de tráfico sexual que llevó a las autoridades a allanar las mansiones de Combs en Los Ángeles y Miami.

Los representantes de Combs no hicieron comentarios de momento sobre el video, pero él ha negado previamente las acusaciones en las demandas, y sus abogados han dicho que niega haber incurrido en alguna conducta indebida.

CNN no dijo cómo obtuvo el video, pero señaló que verificó el lugar en el que fue filmado comparando las imágenes con imágenes disponibles públicamente del Hotel InterContinental.

“El desgarrador video sólo ha confirmado aún más el comportamiento perturbador y depredador del sr. Combs”, dijo Douglas Wigdor, abogado de Cassie, quien ha presentado otras demandas contra Combs. “Las palabras no pueden expresar el coraje y la fortaleza que la sra. Ventura ha demostrado al dar un paso al frente para sacar esto a la luz”.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Ventura.

El periodista de The Associated Press Jonathan Landrum Jr. contribuyó a este despacho.