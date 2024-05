Surge nueva y sorprendente información de Raphy Pina

Llegó el dolor de cabeza de mi BFF Raphy Pina. King Nalgo. Me debe tener un cariño bien lindo luego de que le he madrugao’ cuanto suceso de su vida personal ha tenido. Como por ejemplo, en plena pandemia, el embarazo de su pareja, la cantante Natti Natasha, el sexo del bebé, tiempo de gestación, cuando la comprometió con sortija y todo, el anuncio de Natti del embarazo en unos premios por televisión y hasta la fecha de su libertad, que sería cerca del cumpleaños de su hija Vida, que es el 22 de mayo, fecha confirmada por el propio Pina en redes. Cuando NADIE hablaba de fecha exacta de salida del productor, este exnalgón (me digo así pa frontear ya que he bajao’ unas libras) lo dijo primero y ahora todo el mundo habla de lo mismo, pero mi corillo malalechístico, o sea ustedes, saben que se enteraron #PrimeroConElNalgo. Todo eso muchísimo antes que ellos mismos lo dijeran. Lo pongo (a Raphy) a reaccionar en sus redes, con las muelas de atrás cada vez que yo abro la boca y le madrugo algo jeje. Soy un chismoso, a eso me dedico. Es mi personaje, mi trabajo y me lo vivo bien duro. Duermo tranquilo todas las noches. Pero más que nada, tengo mis buenas fuentes que no me fallan y yo siempre verifico y corroboro todo lo que me dicen. Nunca me he inventao’ nada ni he tenido nada en contra de nadie a nivel personal. Simplemente, me diferencio de los demás chismositos por ahí al tirar solamente exclusivas, siempre voy más allá, en contra de la corriente, busco hasta debajo de las piedras, no repitiendo y dando “copy - paste” a lo que dice cualquier rascaestaca por ahí.

Sé que por ahí hay dos ó tres moldío’s que me han tratao’ de desmentir por lo que dije de la salida de Raphy Pina de la cárcel. Lo dije primero en mi segmento #PrimeroConElNalgo en el programa Lo sé todo por Wapa TV el jueves 9 de mayo, horas después que Raphy salió. Esto mientras NADIE hablaba de la fecha exacta en ningún lao. Minutos más tarde lo zumbé en mis Instagram y Facebook @Nalgorazzi y explotó en cantos, llevándome el merecido crédito en un montón de medios locales e internacionales, pa’ variar. A los que no me dieron crédito, un simple gracias por NADA. Reconozco que a algunos les resulta difícil el tener que darme la razón jaja, pero los entiendo y les envío un fuerte abrazo y les deseo lo mejor. Ujum. Yo estoy claro y los que me siguen también.

En cuanto a Pina, dije la pura VERDAD (y lo pueden corroborar en los posts que he hecho en redes) que el 8 de mayo salió de la cárcel de North Carolina y voló para Miami. Punto. Esa fue la verdad, duélale a quien le duela, aunque trataron de desmentirme.

Como saben, Raphy, luego de salir de la cárcel en NC, fue trasladado a un “hogar de transición” en Miami y el propio Negociado de Prisión de Estados Unidos (BOP) me dio la razón, actualizando su info oficial en su página de que ya Raphy no estaba bajo su custodia en NC. Allí en Miami terminará de cumplir su sentencia de 41 meses, que se enterarán si siguen leyendo esta columna más abajo. De corazón, me alegro de que salga y vuelva a compartir con sus hijos, esposa y familia. Ese tiempo perdido no se recupera del todo. La familia es primero, es lo que yo promulgo y vivo también y ustedes los saben.

Dicho esto, les tengo que contar otras cosas que me enteré del pimpollo y expresidiario pelú, Raphy Pina. Así que anoten, pa que algunos traten de desmentirme de nuevo.

Según mis fuentes, alegadamente Raphy reaparecerá públicamente (mostrándose él mismo) en sus redes por primera vez el 24 de mayo, misma fecha que él ha estado roncando, digo… publicando en redes, fecha que yo les había adelantado a ustedes y que es una muy especial para él. También hará público un vídeo que captura el momento en que Natti y su hija Vida se reencuentran tras abandonar la cárcel de North Carolina. Todo ese reality lo vamos a ver. Como saben, un 24 de mayo Raphy perdió a su papá, hace 24 años. Un 24 de mayo Pina fue sentenciado a cumplir esta condena actual.

Otra cosa que me aseguraron es que alegadamente Raphy se convirtió al evangelio, ha tenido una transformación espiritual y que lanzará un libro que escribió sobre su experiencia la prisión, lo vivido antes y los planes actuales que tiene. En el libro elogiará, como ha hecho siempre, a su pareja Natti, por no abandonarlo, visitarlo cada fin de semana desde Miami y tenerle a Vida presente la figura de su padre. Definitivamente Natti se rankeó en la verdadera prueba que está viviendo. Mis respetos.

Me cuentan que Raphy sí ha visitado su casa en los momentos que le permiten estar en la comunidad (8am hasta las 5pm lunes a viernes) aunque no puede dormir aún allí, sino en el hogar de transición. Me aseguran que ha tenido que contratar seguridad para los alrededores de su residencia, para asegurarse que nadie merodee por el área y así su familia esté más tranquila. Hasta en el área donde tiene el gym en su hogar lo cubrió con cortinas oscuras pa’ que no se vea na’ pa’ adentro. Nadie puede pasar pa esa área de la casa. No es para menos, con tanto loco presentao’ que hay por ahí, hay que precaver. Se lo aplaudo.

La dichosa fecha del 5 de agosto de este año que aparece en la página oficial del Negociado de Prisión de Estados Unidos es la fecha en que Raphy culminará la sentencia impuesta en las “medias casas”. Luego de esa fecha podrá viajar. Por ahora no podrá. Raphy no tiene grillete, tal como algunos han especulao’ por ahí.

Y me contaron que Natti, supuestamente, está hablando con “ciertas personas” de que quiere darle un hermanito o hermanita a Vida y que tan pronto salga Raphy con su libertad total, lo buscarán fuertemente. Ambos saben muy bien que eso será “jabón que no se gasta”. Hasta se quiere casar con él oficialmente, como Dios manda. ¡Ojalá!

Hasta supe que supuestamente la primera entrevista que ofrecerá Raphy Pina será a la revista People en Español (noooo, se la va a dar al Nalgo en Metro). Dicha entrevista la hará junto a Natti, quien contará en detalle por todo lo que ha pasado en este proceso. La cantante acaba de grabar una serie de acción para Netflix, en España. El cumpleaños # 3 de la princesa Vida Isabelle, que será el miércoles 22 de mayo, lo celebrarán de forma íntima en su casa. No hay fecha aún en que Raphy regrese a Puerto Rico.

Ahora una ñapita de Daddy Yankee, ahora Raymond Ayala, padrino de Vida Isabelle. Me contaron que viene pronto con otro temazo, una canción que grabó junto a 3 intérpretes cristianos, Redimi2, Funky y Alex Zurdo, que estará anunciando próximamente. Esto luego del éxito de su tema “Lo veo”. Eso es lo que me aseguró una de mis fuentes, que no es la de Plaza ni Alexandra. También publicará un libro, al igual que Pina, contando en detalle su transformación espiritual. Mucho éxito para el Cangri, quien acaba de caer en las garras del “daña estrategias”, el Nalgo. Mala mía.

En los próximos días al fin comenzaré mi podcast de entrevistas (no seré uno más del montón, se los prometo, voy a mí). Así que vayan suscribiéndose a mi deprimente canal de Youtube (El Nalgorazzi) y dale a la chavá campanita pa que seas el 1ro en enterarte cuando zumbe el primer episodio, que será de cómo estoy logrando bajar de peso (60 libras en 1 año). Se está acabando la dichosa espera. Ahora sí, bye.