¡Sorpresa! Familiares de los finalistas entran a La Casa de los Famosos

Los siete finalistas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos” (Telemundo), recibieron la noche del miércoles la visita de sus familiares.

Los presentadores del programa, Nacho Lozano y Jimena Gállego, distrajeron a los habitantes diciéndoles que sus seres queridos les habían realizado un video. Sin embargo, los familiares estaban esperando para entrar a la casa-estudio.

La puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, fue sorprendida nuevamente por su hijo, Joe Joe. Esta es la segunda ocasión en que Joe Joe entra a la casa-estudio para ver a su madre.

“¡Mi macho! ¡Te amo! Ya loca por salir. He pasado tanto aquí mi hijo”, le dijo Maripily entre lágrimas a su hijo.

Jo Jo, el hijo de Maripily ingresa a la casa#LCDLF4 pic.twitter.com/BdPUiVpDzM — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 16, 2024

¿Quiénes son los finalistas de la cuarta temporada?

Aleska Génesis

Alana Lliteras

Lupillo Rivera

Rodrigo Romeh

Maripily Rivera

Paulo Quevedo

Geraldine Bazán

El jueves, uno de los finalistas saldrá de la casa convirtiéndose así en el séptimo lugar de la temporada. Mientras, el domingo otro concursante será eliminado y se colocará en el sexto lugar. Los cinco finalistas se disputarán los primeros tres lugares en la gran final del controversial reality.

Recomendados:

¿Cómo votar para elegir al ganador?

Ingresa a la página de Telemundo .

Recuerda que necesitas estar en Estados Unidos o Puerto Rico, para que te permita la opción de emitir tu voto.

para que te permita la opción de emitir tu voto. Haz clic en el apartado de Vota .

. Sólo podrás hacerlo una vez por día , ya que la página identificará tu dispositivo.

, ya que la página identificará tu dispositivo. La votación está disponible desde el lunes 13 de mayo, y cerrará el día de la final, el 20 de mayo, cuando los conductores lo indican.

¿Cuál será el premio que se lleve el ganador?

El premio para el ganador de La Casa de los Famosos consiste en un maletín con 200 mil dólares. Además, en una novedad para este año, el segundo lugar recibirá una recompensa de 100 mil dólares, mientras que el tercer lugar obtendrá 50 mil dólares, lo que ha hecho más atractiva la competencia.

Sin embargo, los actores Paulo Quevedo y Geraldine Bazán, quienes ingresaron a la casa-estudio a mediados de marzo pasado, no podrán obtener en su totalidad los premios monetarios de la temporada.

Hace unas semanas, Quevedo en una conversación que tuvo en la casa sostuvo que: “a nosotros antes de entrar se nos especificó que no nos vamos a llevar el premio mayor”.

“Los nuevos, en este caso yo que entré a mitad no me llevo el premio mayor. Nos llevamos mitad del pastel. Nada más para que lo sepan, lo tengan en mente y que no digan que no es justo que un nuevo llegue a la final por eso. Recuerden que todo se volvió ecuánime y llegó hasta un punto en el que las cosas tienen que ser parejas”, añadió Paulo.

Tanto Geraldine como Paulo compiten para ganar $100 mil (primer lugar), $50 mil (segundo lugar) y $25 mil (tercer lugar).

Fecha, horario y dónde ver la gran final

Será este lunes 20 de mayo cuando se revelará al ganador de esta temporada. La transmisión comenzará a las 7PM/6C, por medio de Telemundo.

Mientras tanto puedes seguir la transmisión 24/7 por medio de la aplicación de la televisora, mientras esta última semana sigue su curso.