Publicista de Maripily dice que “La Melaza” no saludó a Joe Joe tras su visita a LCDLF

El próximo lunes, 20 de mayo será la gran final del reality show “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF), donde el primer puesto logrará obtener el codiciado maletín de $200 mil dólares, el segundo el de $100 mil y el tercero el de $50 mil.

Por esa razón, en la noche del miércoles la producción sorprendió a los siete finalistas con la visita de sus familiares.

Los presentadores del programa, Nacho Lozano y Jimena Gállego, distrajeron a los habitantes diciéndoles que sus seres queridos les habían realizado un video. Sin embargo, los familiares estaban esperando para entrar a la casa-estudio, ubicada en la Ciudad de México.

La puertorriqueña María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, fue sorprendida nuevamente por su hijo, Joe Joe. Esta es la segunda ocasión en que José Antonio García Rivera— su nombre de pila— accede a las instalaciones para ver a su madre.

“¡Mi macho! ¡Te amo! Ya loca por salir. He pasado tanto aquí mi hijo”, le dijo Maripily entre lágrimas a su hijo, quien le respondió que “disfrutara lo poco que le quedaba” y que “no se dejara provocar” por los otros competidores.

Joe Joe, el hijo de Maripily ingresa a la casa#LCDLF4 pic.twitter.com/JLhOwKqYP3 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 16, 2024

Lo que tomó por sorpresa la fanaticada boricua es que el publicista de la modelo y empresaria, Carlos Bermúdez, colgó una foto en sus redes sociales junto a Joe Joe donde manifestó que el exjugador de la MLB y cantante dominicano, José “La Melaza” Reyes, fue el único panelista que no lo saludó durante la gala. Incluso, resaltó que la modelo y presentadora de televisión puertorriqueña, Patricia Corcino, quien tuvo múltiples encontronazos con su compatriota en su corta estancia en la Casa, compartió con él.

“Si algo va a disfrutar Maripily cuando salga de LCDLF es ver todo lo que ha hecho su hijo por ella y como se ha ganado el corazón de todos con su humildad. Ayer nuevamente compartió con la producción, los habitantes y ex habitantes quienes con mucho cariño lo saludaban. Abrazó y compartió con Patricia. Sin embargo, la única persona que no lo saludó fue La Melaza (quizás no lo vio o estaba muy ocupado)”, escribió Bermúdez en su cuenta de Instagram.

Al momento, “La Melaza” no ha respondido a estas declaraciones.

¿Quiénes son los finalistas de la cuarta temporada?

Alana Lliteras

Aleska Génesis

Geraldine Bazán

Lupillo Rivera

Maripily Rivera

Paulo Quevedo

Rodrigo Romeh

Esta noche uno de los finalistas saldrá de la Casa, mientras, el domingo otro concursante será eliminado. Los cinco finalistas se disputarán los primeros tres lugares en la gran final del controversial programa de telerrealidad.

