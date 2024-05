Jenniffer González: “Maripily representa al pueblo”

La aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, reiteró este jueves que es team Maripily Rivera en el reality show “La Casa de Los Famosos 4″.

“Team Maripily full. Ahí no tengo que pensar. Maripily representa al pueblo. Es de estas mujeres que no se dejan molestar de nadie y se defiende, y defiende a su familia. Y yo pienso que las mujeres somos así, algunas la hacemos de otra manera, pero siempre defendemos de lo nuestro”, sostuvo Gónzalez en entrevista con Telemundo.

No es la primera vez que González muestra su apoyo a la modelo boricua, pues en conferencia de prensa el pasado domingo, 5 de mayo, manifestó su apoyo a la boricua.

“Perdonen, yo soy bien franca y bien directa. Soy team Maripily, así que soy bien frontal en mis expresiones”, aseguró la aún comisionada residente en Washington D.C.

Así mismo, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, expresó este jueves su opinión sobre la representación de Maripily Rivera en el programa televisivo.

Recomendados:

“Está pegá, increíble. No puedo ver el programa, porque no tengo tiempo, me cuentan lo que está pasando. Esa sobrevive siempre, es tremenda”, dijo el gobernador.

Durante la gala de hoy, jueves, uno de los siete finalistas saldrá de la competencia, convirtiéndose así en el séptimo lugar del programa.

Los finalistas de esta temporada son: Geraldine Bazán, Maripily Rivera, Alana Lliteras, Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, Paulo Quevedo y Aleska Génesis.

Varias encuestas en Internet apuntan a que la eliminada será la venezolana Aleska, quien se convirtió en finalista el pasado jueves, luego de no ser nominada por los habitantes. Otros que no cuenta con un fuerte apoyo por los cibernautas son Paulo y Alana.

Por su parte, el domingo otro concursante será eliminado y se colocará en el sexto lugar.

Mientras, los cinco finalistas se disputarán los primeros tres lugares en la gran final del controversial reality.

La final del programa se realizará este lunes, 20 de mayo de 2024. El ganador o ganadora de la temporada obtendrá $200 mil, mientras por primera vez, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar abandonará la casa con $50 mil.

Esto es lo que pasará en la semana final de LCDLF 4

JUEVES DE ELIMINACIÓN Y MUSICALES

Otro habitante sería eliminado del reality. Se dará a conocer el sexto lugar de la competencia.

VIERNES DE FIESTA DE EXPARTICIPANTES

¿Entrarán los exparticipantes a la casa-estudio?

DOMINGO DE SEMIFINAL Y ELIMINACIÓN

Un último famoso sería eliminado. Este se convertirá en el quinto lugar de la cuarta temporada.

Notas relacionadas:

Madre de Lupillo Rivera estalla contra Maripily: “Es pura grosera, encueratriz”

¿Patricia Corcino ahora apoya a Maripily para ganar “La Casa de los Famosos 4″?

Estos son los habitantes con más nominaciones en la historia de “La Casa de los Famosos”

Ellos son los siete finalistas de “La Casa de los Famosos 4″

Estos son los eliminados de “La Casa de los Famosos 4″