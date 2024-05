Aunque es mexicano, Christian Nodal va a todas con Maripily

El cantante de música mexicana, Christian Nodal, manifestó su apoyo para la puertorriqueña Maripily Rivera en la recta final de La Casa de los Famosos.

El mexicano decidió apoyar a la puertorriqueña en lugar de los participantes mexicanos que se encuentran en la recta final, entre los que se encuentran el también cantante mexicano Lupillo Rivera. Este último tuvo una corta relación con la cantante Belinda, quien también fue relacionada con Christian Nodal.

“Maripily mi amor te espero en Puerto Rico, toda mi gente a votar por Maripily”, expresó en un video que también fue compartido en la cuenta oficial de Instagram de la puertorriqueña.

Posteriormente, en otra publicación el equipo de trabajo de Maripily agradeció el apoyo de Nodal a la empresaria en La Casa de los Famosos. En la misma se agradece el apoyo del mexicano a su participación como finalista en el show de Telemundo.

Rivera se enfrenta a Lupillo Rivera, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Aleska Génesis, Paulo Quevedo y Geraldine Bazán en la competencia que comenzó el pasado mes de enero.

El cantante mexicano se presentará en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot del 23 al 25 de agosto del 2024. Esta es la primera vez que el cantante de música regional mexicana se presenta en la isla.

Denuncian que no pueden votar por Maripily Rivera en La Casa de los Famosos

Luego de que se dieran a conocer los nombres de los siete finalistas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”, muchos fanáticos de Maripily Rivera han denunciado por redes sociales que no pueden votar por la boricua.

Según las denuncias, la plataforma de Telemundo nos les permite votar por la empresaria durante la transmisión del programa. Así mismo, fanáticos aseguran se trata de “fraude” y “truco” para que la boricua no gane la competencia.

“Ayer desde la 7:45pm no me dejo votar”, “Nos están asiendo fraude, Telemundo nos tiene bloqueados”, “Telemundo ya tiene sus ganadores, no quiere que gane Maripily o Romeh”, “No quieren que Maripily sea la ganadora, aquí lo que hay es un truco”, “Tengo 4 personas que no han podido votar”, “Cierto! Entro a votar y dice que ya vote, no me deja votar ni cerrando todo”, “No he podido votar, yo veo esto como fraude. No quieren que gane Maripily, se ve de legua que quieren que Lupillo gane”.

La final de La Casa de los Famosos, que se transmite por Telemundo, será el lunes. En la gala final, se escogerá al ganador o ganadora de la cuarta temporada del programa, que ha sido una de las ediciones más controversiales y más vistas en la historia del ‘reality show’.

Además de la puertorriqueña, entre los finalistas se encuentran Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Paulo Quevedo y Geraldine Bazán.

Para el día de la final, hay varios lugares que tienen pautadas transmisiones en pantalla grande.

Entre estos se encuentra el Distrito T-Mobile donde al igual que el año pasado se estará transmitiendo la final del programa. Al igual que el negocio 24 Market Place en Hato Rey que se ha convertido en uno de los lugares donde más se ha reunido el público para ver las galas de La Casa de los Famosos.