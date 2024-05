Madre de Gianella, hija de Anuel, dice que lo demandará y está dispuesta a renunciar a la manutención

La modelo colombiana, Melissa Vallecilla— madre de Gianella, hija del trapero boricua Anuel— arremetió contra él, luego de que dijera en una entrevista con la estación de radio dominicana, Alofoke Radio Show, que “su princesa” era Cattleya, la hija producto de su matrimonio con la rapera, Yailin La Más Viral.

“Por lo visto el uso de drogas y de alcohol te está afectando las neuronas y haciendo perder la memoria. Si para vos Gianella no cuenta, ¿entonces para qué la venís manteniendo desde que yo estoy en embarazo y por qué andar con ella en una gira un mes o celebrarle los cumpleaños y por qué también me tenés demandada por la custodia de ella?”, se puede leer al comienzo de un escrito de la colombiana colgado en sus historias de Instagram.

“Quiero que sepas que te voy a contrademandar porque no sos un hombre apto para estar cerca de mi hija, mal padre. Y si me toca renunciar a su apellido y manutención pues renuncio porque yo sola puedo tener a mi hija como una reina. Para eso yo estudié, soy una mujer profesional y puedo mantener a mi hija”, agregó.

Asimismo, Vallecilla aseguró que tuvo una “relación amistosa” con el carolinense durante tres meses, a pesar de que él dijo en un video en vivo que compartió una sola vez con ella durante 4 horas. Advirtió que tiene pruebas y, aunque “se ha quedado callada para que no piense que quiere dañar su carrera artística, se cansó”.

“Te llenaste de odio porque hice público mi embarazo y porque el canal Telemundo te hizo saber que salí a dar una entrevista, y porque hubieron personas que te hicieron creer cosas que no eran [...] Si no respetas a mi hija, yo no tengo por qué respetarte a vos!! Nos vemos la cara en la corte hp”, concluyó escribiendo Melissa.

Fue durante una entrevista con Santigo Matías y Dotol Nastra que Emmanuel— nombre de pila del exponente urbano— solo mencionó sus otros dos hijos, Cattleya y Pablo Anuel, a quien tuvo con Astrid Cuevas.

“Esa es la princesa. Esa es mi primera hija”, expresó el intérprete de “Más rica que ayer” sobre Cattleya, quien nació luego de Gianella.

Al momento, Anuel no ha respondido las expresiones de Vallecilla.