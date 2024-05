Denuncian que no pueden votar por Maripily Rivera en La Casa de los Famosos

Luego de que se dieran a conocer los nombres de los siete finalistas de la cuarta temporada del reality show “La casa de los famosos”, muchos fanáticos de Maripily Rivera han denunciado por redes sociales que no pueden votar por la boricua.

Según las denuncias, la plataforma de Telemundo nos les permite votar por la empresaria durante la transmisión del programa. Así mismo, fanáticos aseguran se trata de “fraude” y “truco” para que la boricua no gane la competencia.

“Ayer desde la 7:45pm no me dejo votar”, “Nos están asiendo fraude, Telemundo nos tiene bloqueados”, “Telemundo ya tiene sus ganadores, no quiere que gane Maripily o Romeh”, “No quieren que Maripily sea la ganadora, aquí lo que hay es un truco”, “Tengo 4 personas que no han podido votar”, “Cierto! Entro a votar y dice que ya vote, no me deja votar ni cerrando todo”, “No he podido votar, yo veo esto como fraude. No quieren que gane Maripily, se ve de legua que quieren que Lupillo gane”.

La final de La Casa de los Famosos, que se transmite por Telemundo, será el lunes. En la gala final, se escogerá al ganador o ganadora de la cuarta temporada del programa, que ha sido una de las ediciones más controversiales y más vistas en la historia del ‘reality show’.

Además de la puertorriqueña, entre los finalistas se encuentran Lupillo Rivera, Aleska Génesis, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Paulo Quevedo y Geraldine Bazán.

Para el día de la final, hay varios lugares que tienen pautadas transmisiones en pantalla grande.

Entre estos se encuentra el Distrito T-Mobile donde al igual que el año pasado se estará transmitiendo la final del programa. Al igual que el negocio 24 Market Place en Hato Rey que se ha convertido en uno de los lugares donde más se ha reunido el público para ver las galas de La Casa de los Famosos.

Rey Charlie quiere “paralizar” la isla con recibimiento a Maripily

La fiebre por la participación Maripily en La Casa de los Famosos ha superado las expectativas, ya que los fanáticos se han reunido semana tras semana para apoyar a la boricua en las galas de eliminación.

Pero esto no se quedará simplemente en las diversas galas que quedan esta semana y hasta la final que será el próximo lunes. Sino que, a través de las redes sociales, se ha ido convocando para realizar un recibimiento a la puertorriqueña al nivel que se hacía con el exboxeador Félix “Tito” Trinidad cuando ganaba sus combates a finales de los años noventa y principios de los 2000.

A través de la red social Instagram, el motorista Misael González Trinidad, conocido como “Rey Charlie”, hizo una convocatoria para realizar una de sus famosas corridas en el recibimiento de la empresaria.

“No importa el resultado de este Lunes 20 de Mayo en @lacasadelosfamosostlmd EL RECIBIMIENTO AL ESTILO TITO TRINIDAD PARA @maripilyoficial VAAA!!! Este servidor, @24_marketplace y todo Puerto Ricoo esta más que listo para PARALIZAR LA ISLA y celebrar la llegada de nuestro HURACÁN 🌀 CATEGORÍA 10 🔥 Así que pendientes a nuestras redes sociales que venimos con to’ #ElReyCharlie”, escribió.