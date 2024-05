Catherine Paola Castro recibe asesoría legal tras despido repentino de TeleOnce

La animadora Catherine Paola Castro confirmó que se encuentra tomando asesoría legal luego de que fuera despedida repentinamente del programa “En La Mañana” de TeleOnce.

En entrevista con Fernan Vélez “Nalgorazzi” de Lo Sé Todo (Wapa TV), la animadora reafirmó que no se esperaba el despido del programa en el cual comenzó a finales del 2023.

“Al momento no me han dado razones, tampoco puedo dar declaraciones al detalle porque eso lo estoy hablando con mi abogado, estoy teniendo asesoría legal con relación a esto. Con detalles no te puedo dar expresiones, pero sí te puedo decir que cuando más engranados estábamos nosotros en el programa, ha pasado este suceso completamente inesperado”, expresó en la entrevista con Wapa TV.

La animadora afirmó que se ha sentido triste en las pasadas horas por el despido del espacio televisivo e incluso, su salida fue tan inesperada que aseguró que hoy mismo pensaba que iría a trabajar como de costumbre.

“Yo pensé que hoy iba a trabajar, no te puedo decir una razón porque no la tengo, no me la dieron”, sentenció la animadora al mismo tiempo que afirmó que la producción del programa fue injusta con la determinación realizada.

Esta mañana a través de sus redes sociales, la animadora realizó una publicación donde se despidió de los televidentes del programa que comenzó en octubre del 2023.

“Hoy me despido de @enlamananapr con mucha tristeza y dolor. No tengo palabras en estos momentos para describir cuán rota me siento y más porque aún desconozco las razones de todo esto. Durante 7 meses de lunes a viernes, me entregué a este proyecto y trabajé con amor, compromiso, educación y con un solo propósito: Llevarles felicidad, alegría y ser la voz de aquellos que no pueden”, expresó en un escrito en la red social Instagram.

“Tengo claro que, Dios obra de maneras misteriosas y confío en Él, hoy más que nunca. Con la frente en alto y aunque triste me despido, también voy saludando con la misma sonrisa que ya ustedes conocen, a todo lo bueno y mejor que se aproxima”, fue parte de lo que escribió.

Castro estuvo presente en el programa en el día de ayer, sin embargo, hoy fue sustituía por la animadora Andrea Rivera quien también participa del programa “La Bóveda de TeleOnce”.

Hasta el momento, el canal no ha emitido declaraciones oficiales sobre la salida de la animadora ni cuáles serían las razones.

El programa “En La Mañana” comenzó el 30 de octubre del 2023 y se transmite desde las 5:00am hasta las 10 de la mañana. El espacio surgió como competencia directa de los espacios matutinos Noticentro Al Amanecer (Wapa TV) y Hoy Día Puerto Rico (Telemundo).