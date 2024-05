Catherine Paola Castro queda fuera de “En La Mañana” de TeleOnce

La animadora Catherine Paola Castro confirmó a través de sus redes sociales que fue despedida del programa “En La Mañana” de TeleOnce tras ser parte del espacio matutino desde que comenzó a finales del 2023.

A través de la red social Instagram, realizó una publicación donde indica que desconoce las razones de su salida del espacio que compartía con Sonia Valentín, Johnny Lozada y Pepe Calderón. Esta estuvo en el programa hasta el día de ayer.

“Hoy me despido de @enlamananapr con mucha tristeza y dolor. No tengo palabras en estos momentos para describir cuán rota me siento y más porque aún desconozco las razones de todo esto. Durante 7 meses de lunes a viernes, me entregué a este proyecto y trabajé con amor, compromiso, educación y con un solo propósito: Llevarles felicidad, alegría y ser la voz de aquellos que no pueden”, expresó en un escrito en la red social Instagram.

“Tengo claro que, Dios obra de maneras misteriosas y confío en Él, hoy más que nunca. Con la frente en alto y aunque triste me despido, también voy saludando con la misma sonrisa que ya ustedes conocen, a todo lo bueno y mejor que se aproxima”, fue parte de lo que escribió.

Castro estuvo presente en el programa en el día de ayer, sin embargo, hoy fue sustituía por la animadora Andrea Rivera quien también participa del programa “La Bóveda de TeleOnce”.

Recomendados:

Hasta el momento, el canal no ha emitido declaraciones oficiales sobre la salida de la animadora ni cuáles serían las razones.

El programa “En La Mañana” comenzó el 30 de octubre del 2023 y se transmite desde las 5:00am hasta las 10 de la mañana. El espacio surgió como competencia directa de los espacios matutinos Noticentro Al Amanecer (Wapa TV) y Hoy Día Puerto Rico (Telemundo).