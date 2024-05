Anya Taylor-Joy reveló que solo tuvo 30 líneas de diálogo en 'Furiosa'

Anya Taylor-Joy está lista para impresionar al público con su actuación en “Furiosa”, la esperada precuela de la saga “Mad Max”. Sin embargo, lo que podría sorprender a muchos es que su personaje, la epónima Furiosa, solo tiene alrededor de 30 líneas de diálogo en toda la película.

En una entrevista con The New York Times, Taylor-Joy compartió la intensidad de su experiencia en el set, revelando que pasó “meses” sin decir una sola palabra en pantalla. “Nunca me he sentido más sola que haciendo esa película”, confesó la actriz. “No quiero profundizar demasiado en ello, pero todo lo que pensé que iba a ser fácil resultó ser difícil”.

La decisión de limitar el diálogo de Furiosa no fue una sorpresa para los seguidores de la franquicia, ya que tanto Tom Hardy como Mel Gibson, quienes interpretaron a Max en las películas anteriores de “Mad Max”, también tuvieron pocos diálogos. Sin embargo, Taylor-Joy sintió la necesidad de que su personaje se expresara más en la pantalla.

“Soy una firme defensora de la ira femenina”, dijo Taylor-Joy. “Hay un grito en la película y no bromeo cuando te digo que peleé por ese grito durante tres meses”. Aunque el director George Miller tenía una visión específica de cómo debía ser la expresión de Furiosa, Taylor-Joy sintió que su personaje merecía una explosión de emoción.

A pesar de los desafíos en el set, Taylor-Joy elogió a Miller y expresó su respeto por su visión cinematográfica. “Quiero empezar diciendo que amo a George y que si vas a hacer algo como esto quieres estar en manos de alguien como George Miller”, afirmó la actriz.

La película, que se centra en los orígenes de Furiosa y su lucha por encontrar su camino en un mundo post-apocalíptico, promete ser una experiencia cinematográfica única. Con un enfoque en la narrativa visual y la acción trepidante, “Furiosa” está lista para cautivar a los espectadores cuando se estrene en cines el 24 de mayo.

Aunque Furiosa pueda tener solo 30 líneas de diálogo, el impacto de su personaje en la pantalla sin duda será monumental. Con Anya Taylor-Joy en el papel principal, los fanáticos de “Mad Max” pueden esperar una actuación poderosa y una experiencia cinematográfica inolvidable.