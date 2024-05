Melaza está decepcionado con la actitud de Maripily

El expelotero y ahora aspirante a exponente urbano, José Reyes “La Melaza”, dejó saber su sentir sobre la participación de la puertorriqueña María del Pilar Rivera “Maripily” en La Casa de los Famosos.

Reyes quien es el último integrante en ser eliminado previo a la ronda final del programa de telerrealidad cuestionó cómo la boricua aún está en la competencia, ya que según él, esta tiene una actitud negativa.

“Maripily me decepcionó, pensaba que no era de la forma que es, en realidad no sé ni porqué está todavía en la competencia con todo lo que ha hecho”, expresó Melaza en la entrevista final con La Casa de los Famosos tras su salida.

A pesar de que este nunca tuvo un fuerte encontronazo con la boricua, sus aliados Lupillo Rivera y Aleska Génesis han sido los enemigos más fuertes de Maripily en la ronda final del programa.

José Reyes, quien tuvo una gran carrera en las Grandes Ligas (MLB, en inglés) entró a La Casa de los Famosos con el objetivo de impulsar su carrera en la música urbana donde ha realizado varios temas e incluso, en el 2017 realizó un “remix” con Bad Bunny y Arcángel.

Sin embargo, este no tuvo la oportunidad de demostrar su talento como exponente urbano en el programa. Antes de entrar a la casa, el millonario había indicado que de ganar el primer lugar estaría donando el dinero a una organización sin fines de lucro.

Anoche se decidieron quiénes son los finalistas del programa que concluye el próximo lunes, 20 de mayo. Entre estos se encuentra la puertorriqueña, Maripily Rivera, Paulo Quevedo, Rodrigo Romeh, Geraldine Bazán, Lupillo Rivera, Alana Lliteras y Aleska Génesis.

Este próximo jueves se eliminará a otro de los integrantes, mientras que el domingo saldrá uno más para que el lunes quede finalizado el cuadro de cinco finalistas.