La Melaza tras ser el último eliminado de La Casa de los Famosos: “en cuatro meses no tuve que pisotear a nadie”

Durante la gala de este lunes, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos vivió su última eliminación y fue José Reyes, mejor conocido como La Melaza, el dominicano humilde y expelotero que se dio a conocer en el reality show.

La Melaza envía un mensaje al público

Los últimos nominados de la semana fueron Alana, Geraldine, Maripily, Lupillo y Melaza, pero quien resultó eliminado fue el dominicano. La Melaza solo estuvo nominado una vez y se ganó el cariño de todos los habitantes por su nobleza, sencillez y humildad.

“Me llevo que para llegar a este punto donde estoy, casi cuatro meses, no tuve que pisotear a nadie, no tuve que humillar a nadie, no se me nubló la mente nunca por el dinero. Estoy extremadamente orgulloso conmigo porque tengo mucha fuerza y mucho poder de permanecer cuatro meses aislado sin saber del mundo exterior”, expresó La Melaza a Jimena Gallego tras su eliminación.

“Es un honor para mí”

“Para es una experiencia súper buena. No pensé que fuera a durar cuatro meses en la casa. Yo simplemente traté de ser yo dentro de la casa”, aseguró Reyes.

Aunque nunca tuvo un roce con Maripily, sí se refirió a ella: “Maripily me decepcionó. No pensaba que es de la forma que es, es más no sé por qué todavía sigue en la competencia con todo lo que ha hecho”.

Recomendados:

¿Qué pasó entre Alana y La Melaza?

Durante su entrevista con Jimena, Melaza explicó que Alana “se estaba maquillando y Aleska y Lupillo hicieron un sándwich con huevo de cena y yo estaba allí también y no le ofrecimos a ella”. Sin embargo, al dominicano le molestó que Alana comentara esto con los otros famosos: “fue y lo habló con Maripily”.

“No se me nubló nunca la mente por el dinero. Estoy extremadamente orgulloso de lo que hice porque tengo mucha fuerza y mucho poder”, finalizó Melaza.