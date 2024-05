Charlie Massó: “Un poquito de amor no hace daño”

Luego del éxito del tema “Algo Contigo”, Charlie Massó y Los Andinos se unen en el espectáculo “Tribolereando”, en el Café Teatro Monero, Centro de Bellas Artes de Caguas.

“Tribolereando” es la asigntura pendiente de Massó, un espectáculo musical romántico en homenaje a las leyendas del género del bolero de todos los tiempos.

El ex Menudo evocará el recuerdo de su madre, con quien solía escuchar boleros y tríos cada fin de semana. En honor a estas memorias, Charlie rinde homenaje a Ramoncito Rodríguez, “El Andino”, cantante, músico y fundador del Trío Los Andinos, creando una alianza musical llena de armonías y nostalgias con el nuevo sencillo “Algo Contigo”, del cantautor argentino Chico Novarro.

De acuerdo con el artista, la música de tríos y el bolero continúan siendo faros luminosos que guían a las almas en búsqueda de romance y pasión. Con su melodiosa combinación de guitarras, percusiones suaves y letras llenas de emotividad, estos géneros siguen siendo un bálsamo para el corazón en un mundo cada vez más frenético y digital.

“El bolero es un género que me encanta y lo disfruto mucho. Es algo que en este momento creo que también conecta a todos nuestros hermanos latinoamericanos. No importa donde estemos, sea en Europa, sea en Estados Unidos o en cualquier lugar de Latinoamérica, el bolero nos conecta ya sea a través de experiencias personales o de la añoranza de las experiencias de la vida de las personas. Viene como digo yo de generación en generación, y en esta época que estamos viviendo donde el mundo está tan loco,creo que un poquito de amor no hace daño, así que estamos apostando a este tipo de canciones porque a algunas personas le van a recordar amores inconclusos, a otros amores que ya no están y que estuvieron, a nuestros grandes amores, porque amores pueden haber muchos en un corazón y de eso se trata el concierto”, reflexionó Massó.

Massó explicó, además, que la intención del concierto “es conectar a la gente con el corazón y con las experiencias de vida que estas canciones nos recuerdan a cada uno”.

“Estas canciones me recuerdan cuando era chiquito. Las escuchaba los fines de semana cuando mi familia colaba el café en la mañana y así fue que conocí el género. Siempre desde pequeño canté bolero, bueno, yo jugaba que cantaba bolero chiquito y siempre me gustó el género. A pesar de que tenía opción de hacer también otros proyectos de otro tipo de género, pues este era como un proyecto personal, así que qué mejor para este mes de mayo que es el mes de las madres para darme este regalo y compartirlo con el público”, concluyó.

“Luego de 40 años de carrera y de haber experimentado con una amplia variedad de géneros como el pop, la música tropical, la balada y el regional mexicano, esta etapa me permite como productor independiente realizar proyectos que me llenan de satisfacción. ‘Tribolereando’ es uno de esos proyectos que guardé en un cajón por mucho tiempo y ahora todo se ha alineado de manera orgánica. En un tiempo donde la conexión humana se ve eclipsada por pantallas brillantes, este tipo de música emerge como recordatorio evocador de la belleza del amor, la intimidad y la nostalgia”.

“Cuando pienso en las canciones, automáticamente recuerdo a los autores como Bobby Capó, Agustín Lara, Rafael Hernández y Pedro Flores. Estas composiciones son testimonios inmortales de las experiencias humanas universales: el amor, la pérdida, la esperanza y el deseo. Además, muchas de estas piezas han sido interpretadas por artistas legendarios cuyas voces y estilos únicos han dejado una marca indeleble en la música popular, contribuyendo a su longevidad. Las canciones de los grandes compositores de la música romántica se transmiten de generación en generación, manteniendo viva su relevancia en la memoria colectiva”, afirmó Charlie.

Ramón “Machi” Rodríguez, actual director y primera guitarra del Trío Los Andinos, realizó el arreglo y la producción del tema “Algo Contigo”. “La música de Tríos es una pasión que no muere. Es un privilegio cantar estas canciones que perduran en el tiempo, trascendiendo la moda y convirtiéndose en parte del legado musical de la humanidad. Que Charlie haya mostrado su interés y compromiso en continuar cultivando el género me llena de emoción y orgullo. Escucharlo cantar ‘Algo Contigo’ llenará tu corazón de emoción y tu alma de recuerdos. Un honor que nos haya invitado a cantar junto a él”, expresó Machi.

“Tribolereando” en el Café Teatro Monero, en el Centro de Bellas Artes de Caguas este sábado, 18 de mayo.

Los boletos están disponibles en www.ticketera.com