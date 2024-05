‘Kingdom of the Planet of the Apes’: ¿Cuánto recaudó la cinta en su primer fin de semana?

Kingdom of the Planet of the Apes

Muchos fans de la saga de Planet Of The Apes no tenía buenas expectativas de la nueva cinta titula “Kingdom of the Planet of the Apes”, sin embargo, el resultado sorprendió a más de uno.

Durante su primer fin de semana en las salas de cine, la película recaudó 56 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, según estimaciones de los estudios.

A esa recaudación nacional, se le debe sumar 72,5 millones de dólares de lo alcanzado en la taquilla internacional, logrando la exitosa suma de 129 millones de debut en cines.

La película de 20th Century Studios y Disney logró el tercer mejor estreno del año, precedida únicamente por “Dune: Part Two”, que recaudó 81,5 millones de dólares a principios de marzo, y el estreno nacional de “Kung Fu Panda 4″, que obtuvo 58,3 millones de dólares una semana más tarde.

Las otras películas que conforman el top de recaudación de este fin de semana en Estados Unidos son: The Fall Guy (13,7 millones), Challengers (4,7 millones), Tarot (3,45 millones) y Godzilla x Kong: The New Empire (2,5 millones).

¿De qué trata “Kingdom of the Planet of the Apes”?

El director Wes Ball revitaliza la icónica franquicia global con una historia ambientada en un futuro distante, después del reinado de César, donde los simios han ascendido como la especie dominante, viviendo en armonía, mientras que los humanos han quedado relegados a las sombras.

En medio de la ascensión de un nuevo líder simio tiránico, un joven simio se embarca en un viaje emocionante y desgarrador que lo lleva a cuestionar su comprensión del pasado y a tomar decisiones cruciales que determinarán el destino tanto de los simios como de los humanos.

