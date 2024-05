Evaluna sufre una caída a pocos meses de dar a luz

Evaluna Montaner, quien está a unos seis meses de embarazo de su segundo hijo, Amaranto, sufrió una caída de una hamaca en su hogar. Este incidente ocurrió mientras estaba con su primogénita, Índigo, de 2 años, y causó gran preocupación para la familia.

Camilo, su esposo, compartió en el podcast ‘40 Copas con Roberto Cardona’ que Evaluna disfrutaba meciendo a su hija para dormirla. Desafortunadamente, la hamaca estaba un poco más alta de lo habitual y, mientras él estaba en una reunión, escuchó un fuerte golpe. Al correr para auxiliarlas, encontró a la también cantante y a la pequeña en el suelo.

A pesar del susto inicial, el intérprete de ‘Una vida pasada’, confirmó que tanto su pareja como sus hijos están en perfecto estado de salud tras el accidente.

Entre otros puntos, el artista recibió buenos mensajes de sus fans al verlo en YouTube.

“Camilo nunca decepciona en una entrevista y conversación, su léxico y forma de ver la vida te envuelve en la plática”, “Camilo es un alma vieja hermosa es tan placentero escucharlo. Hablar pero todo cantar”, “De mis artistas favoritos, único, real y consiguió la mejor como pareja y su familia. Es un bendecido porque es muy buena persona. Éxitos siempre”, “Que gran entrevista! De los mejores 40 copas sin duda alguna... La mejor parte fue Camilo haciéndole la broma a Roberto jajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Después de la caída de la hija de Ricardo Montaner, el famoso colombiano le dedicó una publicación en Instagram por el día de las madres.

Le dijo: “De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. Feliz día de las madres pulga! Eres mi regalo del creador. Te amo. Y amo a mi madre que me tuvo en su panza. @liacorreayepes. Y a la tuya que te tuvo en la suya. @marlenesalome”, expresó.