Así fue el homenaje que Taylor Swift hizo a los Chiefs en honor a Travis Kelce

Ahora que Taylor Swift retomó sus presentaciones de The Eras Tour, dando inicio en París, Francia, y lo que más ha llamado la atención es que renovó varios detalles, incluyendo canciones de su nuevo álbum ‘The Tortured Poets Department’, y un homenaje a su actual novio, Travis Kelce, quien es parte de los Kansas City Chiefs.

Aquí te mostramos qué fue lo que hizo la artista, y cómo reaccionaron los fans, pues hay gran emoción desde que la cantante comenzó esta nueva relación.

Taylor Swift hace referencia a los Chiefs en honor a Travis Kelce

Durante la parte del concierto centrada en su álbum ‘1989′, Swift optó por llevar los colores del equipo de la NFL al que Kelce pertenece, los Kansas City Chiefs. Esto lo hizo luciendo un top dorado y una falda roja.

La acción de Swift de usar los colores del equipo de Kelce no solo tuvo un significado emocional, sino que también fue notable debido a la presencia de Kelce en el público.

La elección de la vestimenta fue solo una parte del homenaje que Taylor dedicó al amor que comparte con Travis, ya que durante su espectáculo, también le envió un beso al ala cerrada que estaba en los palcos disfrutando de la actuación de su pareja.

Recomendados:

Cabe señalar que desde que comenzaron su relación, él ha manifestado lo orgulloso que se siente de su novia.

Travis, when Taylor debuted the 1989 outfit with Chiefs colors ❤️💛pic.twitter.com/kcMnpzEaRK — Scarlet ♡ (@ScarletSwift_13) May 13, 2024

Taylor Swift sigue con The Eras Tour

Los fans de París han sido los primeros en disfrutar de esta nueva etapa del tour, que incluye cambios en los vestuarios, que desde que comenzó, han sido característicos de la artista.

Además de las nuevas canciones de ‘The Tortured Poets Department’ que incluye ‘But Daddy I Love Him’, ‘So High School’, ‘Who’s Afraid Of Little Old Me?’, ‘Down Bad’, ‘Fortnight’, ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ y ‘I Can Do It With a Broken Heart’.