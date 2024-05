Anuncian programación para celebrar el Día Internacional de los Museos

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció su programación para celebrar el Día Internacional de los Museos el próximo sábado, 18 de mayo de 2024 con una variedad de actividades culturales gratuitas alrededor de Puerto Rico. El Día Internacional de los Museos es una celebración anual designada oficialmente por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y este año se inspira en el tema “Museos por la educación y la investigación”.

“Los museos invitan a conocer la cultura y la historia de un pueblo. En ellos podemos ver el desarrollo histórico y las contribuciones de los individuos, las comunidades, las organizaciones o los eventos que suceden en la sociedad y cómo influyen a su entorno. La interacción con los museos es una actividad que debemos promover desde muy temprana edad y que debe continuar a lo largo de la vida porque es una experiencia enriquecedora que aporta al crecimiento personal y al desarrollo integral del ser humano. Invitamos a la ciudadanía que aprovechen estos días para disfrutar del acceso gratuito a museos y todas las actividades que se estarán realizando”, expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

Las actividades comienzan este miércoles, 15 de mayo, a las 5:30 pm con el taller de Scrapbooking al atardecer por María Angélica en el Museo Fuerte Conde de Mirasol en Vieques. En el mismo museo, el jueves, 16 de mayo, a las 4:00 pm se ofrecerá el taller sobre el cuidado de colecciones personales, por un representante del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico en el Fortín de Vieques. Asimismo, el viernes, 17 de mayo, a las 6:00 pm se realizará la presentación de Antología de la poesía Viequense a cargo de Eli Fontánez y Juan Camacho.

La programación continúa el sábado 18 a las 9:00 am con un recorrido guiado por la Ruta de la Conciencia en la Ciudad Señorial, a cargo del arquitecto Jorge Ortiz Colom. El recorrido histórico partirá desde el Monumento a la Abolición en Ponce. Ese mismo sábado a las 10:00 am, se llevará a cabo una transmisión simultánea entre varios países vía DX y Vieques Island Amateur Radio Club en el Museo Fuerte Conde de Mirasol en Vieques. Los radioaficionados, grupos o radio clubes que quieran estar presentes activando un museo, tanto desde Argentina como de cualquier otro país de América, podrán conocer el reglamento de participación en la sección “Museos” visitando la página web RC Grupo DX Bahia Blanca (grupodxbb.com.ar). Mientras, a las 11:00 am se presentará el ballet folklorico Areyto con la participación del Concilio Taíno Guatu Ma Cu A Borikén en el Centro Ceremonial Indígena Caguana de Utuado.

Las actividades del Día Internacional de los Museos culminan ese día a las 7:30 pm con la presentación de Museo Viviente por la Compañía Tercera Llamada en el Museo de la Música Puertorriqueña en Ponce. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en general. El Día Internacional de los Museos lleva más de cuatro décadas celebrándose y es un evento en el que participan alrededor de 158 países y territorios.