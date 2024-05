Primera finalista de Miss USA 2023 asume cargo tras renuncia de Noelia Voigt

Luego de la renuncia Noelia Voigt al cetro de Miss USA 2023, la primera finalista de ese certamen anunció a través de las redes sociales que asumirá el cargo por varios meses.

En un comunicado, Savannah Gankiewicz, quien fue Miss Hawái en la dicha competencia, sostuvo que: “En 2022, me embarqué en un viaje para convertirme en Miss Hawái USA. Con el apoyo de mi familia y amigos logré ese objetivo y fui coronada en enero de 2023. A partir de ahí trabajé incansablemente con la vista puesta en el siguiente objetivo: el título de Miss USA. Ser nombrada primera finalista fue el momento cumbre y más feliz de mi carrera. Por favor, sepan que mi decisión de aceptar la corona de Miss Estados Unidos no fue tomada a la ligera. Estoy con Noelia y admiro su fuerza por renunciar y priorizar su salud mental. Noelia, fue el honor de mi vida compartir escenario contigo durante tu momento culminante y te deseo todo lo mejor en tu próximo capítulo”.

“Para el estado de Hawái y mi familia y amigos que siempre me han apoyado durante este viaje, es un privilegio aceptar este título en su nombre. Espero que todos estéis orgullosos. Con el poco tiempo que tengo como Miss EE. UU., mi intención es llamar la atención y centrarme en la reconstrucción de Lahaina en mi isla de Maui. También espero ayudar a las delegadas de 2024 en la transición a una nueva era de Miss EE. UU. y apoyarlas en sus propios viajes hacia la corona. Gracias a todos por sus palabras de aliento y amabilidad mientras me embarco en este nuevo viaje. Sus comentarios y mensajes alentadores me han asegurado que aceptar el título es lo correcto y estoy muy emocionada de ser su nueva Miss Estados Unidos”, añadió.

La final de Miss Estados Unidos 2024 se realizará en agosto en el estado de California.

La joven Uma Sofia Srivastava anunció este miércoles, a través de redes sociales su renuncia al cetro de Miss Teen USA 2023, que ganó a finales de septiembre de 2023 en el estado de Nevada.

“Después de meses de lidiar con esta decisión, tomé la decisión de renunciar al título de Miss Teen USA 2023. Agradezco todo el apoyo de mi familia, mis directores estatales, mis hermanas reinas y los fanáticos. Siempre recordaré con cariño mi época como Miss NJ Teen USA, y la experiencia de representar a mi estado como primera generación de mexicano-indio americano a nivel nacional fue gratificante en sí misma. Después de una cuidadosa consideración, decidí renunciar porque descubrí que mis valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización”, sostuvo la joven.

“Sin embargo, continuaré mi incansable defensa de la educación y la aceptación, con mi libro infantil multilingüe The White Jaguar y con las organizaciones con las que he tenido el privilegio de trabajar. Este trabajo siempre ha sido mi VERDADERO propósito. Espero con ansias el resto del año cuando termine el grado 11 como parte de la Sociedad Nacional de Honor y comience el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, sabiendo que mi carrera académica ha sido definida por mi arduo trabajo y solo por mi arduo trabajo”, añadió.

Srivastava, quien es de descendencia india y mexicana, fue la primera candidata del estado de Nueva Jersey en ganar el certamen Miss Teen USA.

Esta renuncia surge luego de la dimisión de la ganadora de Miss USA 2023; Noelia Voigt.