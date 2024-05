¿Papa Francisco actor? Whoppi Goldberg lo invitó a participar en “Cambio de hábito 3″

En su participación en el programa, Tonight Show, este miércoles 8 de mayo, Whoopi Goldberg, confirmó que la idea de la realización de “Cambio de hábito 3″, cada vez toma mucha más fuerzas, a pesar que ya pasaron más de 30 años desde el estreno de la segunda parte de la saga.

Pero lo que más sorprendió a Jimmy Fallon, los miles de televidentes testigos y al mundo del entretenimiento, fue que la famosa actriz de 68 años, aseguró que su intención principal es poder contar con la participación actoral del Papa Francisco.

En diciembre del 2023, la estadounidense y el máximo pontífice lograron reunirse, luego de diez años de intentos por parte de la actriz: “Siento que tengo que agradecerle. Durante unos diez años he tratado de reunirme con él. Cada vez que ese encuentro estaba por suceder, ocurría algo y terminaba cancelándose”.

El plan de Whoopi

Goldberg detalló que en su encuentro con el Papa, éste le confesó su fanatismo por ambas películas del género comedia en donde ella se desempeña como una improvisada monja. Fue en ese instante cuando era elogiada que aprovechó para expresarle la idea de su aparición en una hipotética tercera parte de la historia.

“ Le dije: ‘Sabes, estamos tratando de ayudar a traer a las hermanas al Siglo XXI’. Le ofrecí que lo hiciera, y me dijo que todo depende de cómo esté su agenda en ese momento ”, sorprendió Goldberg con sus dichos al famoso presentador y humorista.

Siendo más profunda, Whoopi no perdió la oportunidad para brindar su opinión personal sobre religioso argentino: “A mí me gusta. Sé que hay gente a la que le molesta, porque dice algunas cosas que algunos no consideran correctas, pero yo sí. Él es el Papa. Y nos dice: ‘Le damos la bienvenida a todos. Queremos que todos estén en nuestra fiesta. No vamos a juzgarte. Solo Dios te juzga”.