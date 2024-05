La reacción de las redes sociales tras la clasificación de Aleska a la final de La Casa de los Famosos 4

La sorpresa de la noche del jueves la protagonizó Aleska Génesis, al clasificarse a la final de La Casa de los Famosos 4. La modelo venezolana es la segunda finalista, tras el boleto conseguido por Rodrigo Romeh el martes.

Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de inmediato a la noticia, en modo rechazo, ya que para muchos no era la favorita para quedarse con el segundo boleto de la final del reality show de Telemundo.

Aleska venía involucrada en una situación desfavorable en los últimos días. Supuestamente estaba jugando al doble agente con varios cuartos del reality y eso provocó molestia en algunos de sus compañeros. Tuvo un cruce de palabras con Paulo y otro mucho más suave con Romeh.

Pero al final logró su objetivo y estará en La Casa de los Famosos 4 hasta el último día de la competencia. La clasificación de Aleska Génesis se dio de forma automática. La modelo venezolana no quedó entre las nominadas y por lo tanto se aseguró un lugar en la definición del programa.

“Gran error de la producción al no notificarle que fue por la nominación, está creída que fue por sus seguidores que no han demostrado nunca una fuerza para ser finalista”, “ese programa ya murió hace semanas, así que no me molesta que Aleska sea finalista”, “tenía que llegar alguien que no tuviera conexión con el público”, “es finalista pero ni en sueños va a ganar solo fue un comodín”, fueron algunos de los comentarios al posteo de Telemundo Realities en su cuenta de X (antes Twitter).