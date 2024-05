“Jamás he modificado mi alma”, Elysanij se sincera en su EP ‘Ely’

A través de su carrera, la cantante puertorriqueña Elysanij se ha descrito como “la dulce y ruda melodía”, un lema que la distingue por su estilo de moda complementado a su harmoniosa voz.

No obstante, las personas no deberían dejarse llevar por cómo Elysanij se proyecta con su estilo de ropa ‘rockero’, tatuajes, y pantallas, pues lo que cuenta es mucho más que eso, y su música lo demuestra.

“Siento que me juzgan por cómo me veo. Sí quizás he modificado lo que ven por fuera. Sí me he tatuado, sí me he hecho pantallas, sí me he pintado el pelo, pero jamás he modificado mi alma. Soy una persona que es bien dócil, que es bien comunitaria, tengo un alma limpia. No tengo maldad para nada, para nadie. Soy alegría, soy amor”, expresó la cantante en entrevista con El Calce.

La joven de 28 años está consciente que las personas pudieran juzgarla por cómo se ve, pero ella usa su música para demostrar que es una persona conectada con sus emociones, pasional, y alegre.

Elysanij se proyectó durante la entrevista como una cantante segura en su arte y segura de que lo puede dar en la música. Esa mezcla de sentimientos se puede sentir en su EP nuevo ‘Ely’ donde aborda temas del amor y desamor a ritmos de POP, Urbano, y Balada con letras llenas de imágenes y poesía.

“Este EP es completamente diferente a lo que he hecho anteriormente”, expuso.

Uno de los temas que demuestra el talento de Elysanij de poder llevar un sentimiento a papel, es en “Mariposas”. Con la línea de “Lloro mariposas muertas en mi obligo”, la cantante explicó que viene del momento en el cual una persona dice que “siente mariposas en su barriga” cuando se emociona, pero cuando el amor se acaba esas “mariposas” mueren.

Asimismo, “Mariposas” está acompañado de los temas “Aguanta”, “Química divina”, “Volar”, “Daños”, y el sencillo que despegó “Quédate conmigo”.

En “Quédate conmigo”, Elysanij habla desde una perspectiva de nuevo amor dedicada a su pareja Jorge “Molusco” Pabón, quién tuvo una participación en el video musical.

“Fue a último momento. Días antes yo dije ‘qué tal si sales, es una canción para ti’”, relató sobre cómo se dio la participación de Pabón.

La relación de ambas figuras ha sido de gran conversación en las redes sociales desde que los captaron juntos a principios de año. Sin embargo, Elysanij aclaró que la canción sirve como sus expresiones sobre la relación, y que serán las únicas declaraciones que hará del tema.

“No las iba a dar [declaraciones], porque al final es mi vida privada. Pienso que el ser figura pública no me obliga a ser completamente abierta. Es una las cosas que protejo muchísimo”, indicó.

Por otro lado, la artista se presentó el año pasado, en concierto, en el Coca Cola Music Hall, pero para el proyecto de ‘Ely’ compartió que visualiza una presentación más íntima con su fanaticada.

“Estoy hablando con mi equipo de trabajo para ver, hacer algo romántico […] Tener una noche mágica con todos los míos”, presentó.

Entrevista completa