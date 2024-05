Fin a la espera por Evanescence

Tras casi trece años desde su única presentación en Puerto Rico, la banda estadounidense Evanescence llegó hasta el Coliseo José Miguel Agrelot la noche del jueves, para presentar el primero de una serie de conciertos que los llevará a varias ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

Alrededor de las nueve y media de la noche las luces del recinto se apagaron y el icónico logo de la agrupación apareció proyectado en la tarima principal lo que provocó el ánimo fervoroso de una fanaticada que, no solo anticipaba el comienzo del espectáculo, también ponía fin a una larga espera de más de una década.

Los primeros temas interpretados por la banda, fundada a mediados de los noventa y catapultada a la fama mundialmente a principios de la década del 2000 gracias al álbum “Fallen”, fueron “Broken Pieces”, “Made Of Stone”, “Sweet Sacrifice” y “Yeah Right”.

“¡Hola, Puerto Rico! Muchas gracias por recibirnos nuevamente, han pasado trece años y eso es demasiado tiempo. ¡Vamos a tratar de recompensarlos esta noche!”, expresó la vocalista y pianista de la agrupación, Amy Lee, para continuar la interpretación de canciones como “Taking Me Over” y “The Game Is Over”.

Una de las sorpresas de la noche, sobre todo para la audiencia más adulta, fue la interpretación del éxito “Ordinary World”, de la banda inglesa Duran Duran. Amy Lee explicó a la audiencia boricua que luego de finalizada la última gira de Evanescence en Brasil, y los integrantes de la banda regresar a casa con sus respectivas familias en Navidad, no podía parar de escuchar la canción por lo que envió mensajes de texto a sus compañeros sugiriendo que deberían realizar una versión (cover) de la misma.

Otros éxitos incluidos en el repertorio de la noche fueron “My Heart Is Broken”, “Going Under”, “Call Me When You’re Sober”, “Imaginary” y “Use My Voice”.

Dos de los mega éxitos de la banda reservados para el cierre del concierto, “My Immortal” y “Bring Me To Life”, se convirtieron en los momentos cumbres de la noche energizando a los miles de fanáticos que entonaban lo que muchos consideran dos grandes himnos en la escena del rock alternativo.

Los demás integrantes de la banda ,que posee un estilo metal-gótico, son el guitarrista, William Troy McLawhorn, el bajista y guitarrista, Timothy Todd McCord, la bajista, Emma Anzai, y el percusionista, William “Will” Hunt.

Evanescence, ganadora de múltiples premios Grammy, Billboard Music y MTV Music Awards, regresa al Choliseo el viernes en la noche para una segunda y última función en Puerto Rico.