Brytiago anuncia concierto en el Coca Cola Music Hall para el mes de agosto

El trapero boricua, Brytiago, sorprendió a sus fans en Puerto Rico con el anuncio de “Exclusive El Concierto” el viernes, 16 de agosto en el Coca Cola Music Hall, en Distrito T-Mobile, en San Juan.

El cantante y compositor, que es una de las voces más versátiles del género urbano, promete un encuentro memorable con su fanaticada con la interpretación de éxitos que se han convertido en favoritos como “Asesina”, “La Mentira”, “Desnudarte”, “La Baby”, “3am”, “Controla”, “Reaction”, y su más reciente éxito “Kilerito” junto a Anuel AA, que en solo días ha alcanzado los primeros lugares en plataformas digitales.

Con su inconfundible estilo, Brytiago espera explorar en este concierto sus diversas facetas musicales y su versatilidad demostrando porque ha tenido éxito interpretando distintos ritmos y contando con invitados especiales.

El cantante, quien además se distingue por su particular estilo de imponer tendencias en la moda, dice estar en uno de sus mejores momentos y listo para darle al público el mejor concierto de su carrera.

“Vamos a compartir una noche de música como nos gusta y la vamos a pasar muy bien. Me hace muchísima ilusión este reencuentro con ustedes, hace 5 años que no me presento en mi isla. Todos los escenarios son importantes, pero Puerto Rico es mi casa y espero con mucha emoción esa noche”, expresó Brytiago.

Los boletos para “Exclusive El Concierto” ya están disponibles a través de la plataforma Ticketera.