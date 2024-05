Patricia Corcino lamenta controversia por la palabra “alberca”

La animadora y modelo Patricia Corcino lamentó que los puertorriqueños hayan “tergiversado” sus expresiones sobre el término “alberca” que se utiliza en México para nombrar a las piscinas.

A través de una entrevista con la animadora Alexandra Fuentes en “Alexandra a las 12″ de Telemundo Puerto Rico, la eliminada más reciente de La Casa de los Famosos aclaró que se trató de una conversación cotidiana que fue sacada de contexto.

“Tristemente todo se tergiversa, cuando yo llego a la casa es una experiencia personal porque empezó todo el mundo, la alberca, la alberca, la alberca…y yo decía, yo soy la única que dice piscina. Así fue, yo miré a Alana antes de que ese video se fuera viral, mucho antes, ustedes todos dicen alberca y yo digo piscina. Maripily dice piscina, Mari y yo lo llegamos a hablar, ellos todos dicen alberca. Al final, ese intercambio de palabras que se conoce diferente en cada nacionalidad fue una conversación como la que tú tienes con otro amigo que vive en otro país. Que simplemente comienzan a hablar palabras que se utilizan comúnmente en cada nacionalidad, fue intercambio de palabras nada más. Lamentablemente todo se tergiversa”

La controversia sobre la palabra “alberca” comenzó cuando durante la transmisión del 24/7, la puertorriqueña le dijo a Alana Lliteras que se tenía que referir a la alberca como piscina para que la entendieran en Puerto Rico. Esto provocó la furia de los puertorriqueños en redes sociales que acusaron a la animadora de dar a entender que en la isla no se conocía el término utilizado mayormente en México.

Crocino quien fue eliminada esta semana del programa de televisión que se transmite para todos los Estados Unidos también habló sobre su intención de internacionalizar su carrera, motivo por el cual aceptó ingresar al programa.

“Cuando yo entro, tengo que dejar un trabajo, pero buscando un mejor futuro tanto en mi profesión como en el futuro de mi hijo, así que al final del día yo no estoy haciendo algo diferente que artistas de la isla han hecho. Puerto Rico siempre va a ser mi base de residencia, he trabajado en mi isla y no me he mudado, aquí hay un interés de cumplir un sueño, de crecer que básicamente la parte local no cubre algunas masas, por eso salen artistas, actores…buscando ampliar esa parte”, expresó.

La animadora tuvo que salir del programa Lo Sé Todo de Wapa Televisión para entrar al reality show de Telemundo en los Estados Unidos. En el programa esta fue criticada fuertemente por ser la rival de la también puertorriqueña Maripily Rivera.