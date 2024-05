Miss Teen USA 2023 también deja el cetro a días de la dimisión de Miss USA

La joven Uma Sofia Srivastava anunció este miércoles, a través de redes sociales su renuncia al cetro de Miss Teen USA 2023, que ganó a finales de septiembre de 2023 en el estado de Nevada.

“Después de meses de lidiar con esta decisión, tomé la decisión de renunciar al título de Miss Teen USA 2023. Agradezco todo el apoyo de mi familia, mis directores estatales, mis hermanas reinas y los fanáticos. Siempre recordaré con cariño mi época como Miss NJ Teen USA, y la experiencia de representar a mi estado como primera generación de mexicano-indio americano a nivel nacional fue gratificante en sí misma. Después de una cuidadosa consideración, decidí renunciar porque descubrí que mis valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización”, sostuvo la joven.

“Sin embargo, continuaré mi incansable defensa de la educación y la aceptación, con mi libro infantil multilingüe The White Jaguar y con las organizaciones con las que he tenido el privilegio de trabajar. Este trabajo siempre ha sido mi VERDADERO propósito. Espero con ansias el resto del año cuando termine el grado 11 como parte de la Sociedad Nacional de Honor y comience el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, sabiendo que mi carrera académica ha sido definida por mi arduo trabajo y solo por mi arduo trabajo”, añadió.

Srivastava, quien es de descendencia india y mexicana, fue la primera candidata del estado de Nueva Jersey en ganar el certamen Miss Teen USA.

Esta renuncia surge luego de la dimisión de la ganadora de Miss USA 2023; Noelia Voigt.

Noelia Voigt renuncia a su corona como Miss USA 2023

La venezolana-estadounidense Noelia Voigt; Miss USA 2023, anunció el pasado lunes, su renuncia al cetro luego de posicionarse entre las 20 semifinalistas del certamen Miss Universo 2023, realizado en noviembre de ese año en El Salvador.

A través de las redes sociales, Noelia sostuvo que dejaba el título de belleza por su tranquilidad y bienestar de salud mental.

Además, agradeció a los seguidores, familiares, amigos y organización de Miss USA por sus apoyos y ayuda durante su reinado.

“En la vida, valoro mucho la importancia de tomar decisiones que sean lo mejor para usted y su salud mental. Como individuos, crecemos al experimentar diferentes cosas en la vida que nos llevan a aprender más sobre nosotros mismos. Mi viaje como Miss Estados Unidos ha sido increíblemente significativo, representando a Utah con orgullo y luego a Estados Unidos en Miss Universo. Lamentablemente, he tomado la muy difícil decisión de renunciar al título de Miss USA 2023. Agradezco el amor y el apoyo de los fanáticos, antiguos y nuevos, mi familia, mis amigos, mis entrenadores, ex directores estatales y locales, y mi querida y querida Miss Teen USA, UmaSofia”, escribió Noelia.

“Las amistades y conexiones de toda la vida que tuve la oportunidad de hacer a lo largo del camino mientras asistía a diferentes eventos y competía en concursos estatales, Miss EE. UU. y Miss Universo son cosas invaluables por las que estaré eternamente agradecida. Cada vez que alguien me preguntaba cuál era mi parte favorita de ser Miss Estados Unidos, siempre les compartía lo mucho que me encantó trabajar con Smile Train, ser una ferviente defensora de la lucha contra el acoso escolar, la concientización y prevención de la violencia en el noviazgo, los derechos de inmigración y reforma y arrojando luz sobre mis raíces como la primera mujer venezolana-estadounidense en ganar Miss Estados Unidos. Nunca podría haber imaginado el viaje al que me llevaría mi sueño de infancia. El trabajo duro y la dedicación constante y consistente me llevan a donde estoy hoy, y espero que durante los últimos siete años de competir y compartir mi viaje con todos ustedes sea algo que los inspire a nunca renunciar a sus sueños, sean cuales sean. pueden ser. La gratitud eterna llena mi corazón cuando pienso en la plataforma que me brindaron para marcar la diferencia, la sensación de lograr un sueño de toda la vida y conectarme con personas de todo el mundo, tal como dije que lo haría en el escenario de Miss Estados Unidos. En el fondo, sé que este es solo el comienzo de un nuevo capítulo para mí, y mi esperanza es seguir inspirando a otros a permanecer firmes, priorizar su salud mental, defenderse a sí mismo y a los demás usando su voz, y nunca tener miedo. de lo que depara el futuro, incluso si parece incierto. Cómo me gustaría poder abrazarlos a todos. Los amo a todos con todo mi corazón y siempre lo haré. Paz y amor, siempre”, añadió.

Por su parte, la organización de Miss Estados Unidos agradecieron la labor de Noelia y aseguraron que pronto anunciarán la gala de coronación de la nueva Miss Estados Unidos 2023.

Todo indica que la virreina o primera finalista de Miss Estados Unidos 2023; Savannah Gankiewicz (Miss Hawái 2023) asumirá el cetro hasta agosto de 2024.

La final de Miss USA 2024 se celebrará el 4 de agosto, en el estado de California.