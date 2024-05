Mick Jagger se une a Irma Thomas para cantar un clásico de la década de los 60

Desde sus inicios, la música de la legendaria banda de rock británica, The Rolling Stones, se vio influenciada por artistas estadounidenses, en especial, provenientes de Nueva Orleans.

Una de las grandes influencias fue la llamada “Reina del Soul de Nueva Orleans”, Irma Thomas, así lo hicieron saber los Stones en diversas entrevistas.

Ahora, en su última presentación en la ciudad más poblada del estado de Luisiana, Mick Jagger cumplió el sueño de compartir escenario con la mujer de 83 años, al interpretar el clásico del rock, rhythm and blues, “Time Is On My Side”, canción grabada hace 60 por el trombonista de jazz, Kai Winding.

La Reina del Soul de Nueva Orleans

En el marco de su actual gira para presentar su más reciente disco de estudio, Hackney Diamonds, los Rolling Stones se presentaron en el New Orleans Jazz & Heritage Festival.

Uno de los momentos más memorables fue cuando subió al escenario Irma Thomas, 60 años después de que grabara su propia e histórica versión de la canción de Jerry Ragovoy.

“En 1964, que fue hace mucho tiempo, escuchamos esta gran canción en la radio de esta increíble cantante. La grabamos y se convirtió en nuestro primer éxito en Estados Unidos. ¡La dama que hizo la canción primero, es la Reina del Soul de Nueva Orleans! Me gustaría invitarla al escenario ahora para que cante la canción con nosotros”, explicó Mick Jagger antes de cantarla.

Cabe destacar que durante décadas, Thomas se negó a interpretar el tema, ya que aseguraba que la agrupación británica no le había brindado el reconocimiento que merecía.

“Time Is On My Side” de los Rolling Stones alcanzó el número seis en la lista “Billboard Pop Singles Chart” en Estados Unidos. Su anterior sencillo, “It’s All Over Now”, se había posicionado en el número 26.