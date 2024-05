Conoce al puertorriqueño que compite en Mr. Mundo 2024

Danny Mejía Romero porta la cinta de Mr. Mundo de Puerto Rico 2024, distinción que le permite representar al País en la próxima edición de Mr. Mundo, a efectuarse a finales de septiembre en Vietnam.

El joven de San Juan -de 27 años y graduado de bachillerato en Ciencias de Salud en 2019 y con una licencia de oficial de préstamos hipotecarios del estado de la Florida- fue seleccionado por la organización local del certamen para cumplir con esta gran encomienda internacional.

Luego de haber participado hace dos años como cantante invitado en una de las ediciones de Miss Mundo de Puerto Rico, inmediatamente, lo tenían en la mira por su apariencia física, inteligencia, talento y proyección escénica. Al surgir la posibilidad de conseguir un candidato para el prestigioso certamen y no haber tiempo suficiente para realizarlo, Lady Wilnelia Merced, directora nacional de la franquicia, optó por hacerle un acercamiento. Hace apenas un mes se confirmó la nueva edición de Mr. Mundo.

Danny subrayó que, aunque no tiene experiencia amplia como modelo profesional -sí en sus días como estudiante- posee pleno dominio del escenario gracias a su faceta como intérprete desde sus 13 años.

“La música es mi forma de expresarme y conectar con los demás. Me gusta probar un poquito de todo, pero los géneros que más canto son el R&B, pop y baladas en todos los idiomas que me propongo, pero más en inglés, español y francés. Tengo fluidez en estos idiomas. Además, he sido parte de eventos de baile”, comentó.

Recomendados

Emocionado y confiado en representar dignamente a Puerto Rico en Mr. Mundo, Danny -de 6 pies con 2 pulgadas de estatura y 220 libras de peso- puntualizó, “merezco esta oportunidad y quiero darlo todo. Voy a dar mi corazón completo en el evento”.

Mr. Mundo de Puerto Rico 2024 -de ojos y cabello color marrón- aprovechará el poco tiempo que le resta antes de viajar a Vietnam para pulirse en pasarela. Como ha estado involucrado en varias disciplinas del deporte, Danny exhibe buena condición física, sin embargo, prestará más atención a la parte estética para desarrollar un poco más sus músculos.

Luego de obtener el año pasado su licencia como oficial de préstamos hipotecarios en el estado de la Florida y trabajar de forma remota con una compañía, su meta es abrir una sucursal en Puerto Rico para orientar a sus amigos y familiares a la hora de adquirir sus viviendas.

Danny es el menor de sus hermanos (tres varones y una mujer). En la intimidad de su hogar se desvive, también, en atenciones y amor para sus dos perritos, Yogui y Scooby.