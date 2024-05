Cierra con fuerza el 10mo Festival Internacional Ponte Los Cortos

El certamen de cine juvenil más importante del Caribe, Festival Internacional Ponte Los Cortos, dio fin a su décima edición culminando con la exhibición de 157 producciones y una impresionante Dia de Gala en el Museo de Arte de Puerto Rico otorgando sesenta premios en diversas categorías.

En la categoría Mejor Cortometraje Liberty los ganadores fueron:

Nivel Escolar (escuela superior): KIUBO Productions, de la Escuela Especializada en Bellas Artes E. Ramos Antonini de Yauco con su cortometraje “Dolor en el silencio”, entre otros reconocimientos.

Nivel Super Senior (universitarios): Doble J Films, oriundos de Santa Isabel, ganan con su cortometraje “The Deep Blue Sea of Nothingness”.

En la Categoría Mejor Documental Metro Puerto Rico la casa productora ganadora lo fue IDG Filmiske, perteneciente a la Escuela Ileana de Gracia de Vega Alta con su producción “The faded colors of the ocean”. También reconociendo la gran labor del documental Fashion “From the Ghetto to la Pasarela” por la casa productora Estrellas del Futuro, pertenecientes a la Escuela Dr. Facundo Bueso de Santurce.

Entre otros reconocimientos la casa productora Team Chaotix, de Mil Mascaras Academy en Hormigueros, fue otorgada la Mejor Casa Productora Taco Bell, entre otros importantes premios.

La Gala de Premiación conto con la actriz de actrices Cordelia Gonzalez junto a la portavoz del Fest, la joven actriz de KIUBO Productions Wilannie Cruz, quienes animaron la Gala con entusiasmo y dinamismo.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de muchos elementos que contribuyeron a un gran año. Excelentes producciones, un gran apoyo de los maestros y padres a estos jóvenes, la presencia de un gran jurado, el interés de nuestras marcas auspiciadoras y el MAPR, y un excelente equipo de trabajo comprometido a ejecutar un evento de excelencia entendiendo claramente la cultura del Fest. Ahora es el momento de comenzar a darle pensamiento a nuestra próxima edición pendiente a nuevas tendencias e intereses de nuestros participantes” menciona Rob Ortiz, fundador del Fest.

Para mas información del Fest visiten las redes sociales del Festival Ponte Los Cortos y su web ponteloscortos.com