Maripily y Aleska estallan contra Geraldine: “Dímelo de frente, como yo te lo estoy diciendo ahora”

Luego de la más reciente eliminatoria del reality show “La Casa de Los Famosos 4″ (LCDLF), donde la puertorriqueña Patricia Corcino se convirtió en la decimoquinta eliminada, ocurrió un encontronazo entre Maripily Rivera y Aleska Génesis contra Geraldine Bazán.

La discusión inició cuando la empresaria y modelo boricua fue a reclamarle a la actriz mexicana por su “hipocresía”, resaltado que por eso la llamaban “la palomita mensajera”.

“Te la pasas en todas las esquinas sentada, escuchando la conversación y quieres protegerte de que no te vea nadie. Ellos mismos te pusieron la palomita mensajera”, comenzó diciéndole Maripily.

“Pero a mí no me importa, que me pongan como se les de la gana”, respondió Geraldine.

A lo que María del Pilar— nombre de pila de la ponceña— contestó: “Te tengo que decir a ti que si tienes que decirme algo, que me lo digas de frente. Dímelo de frente, como yo te lo estoy diciendo ahora. No andes diciendo por ahí: ‘No saluden a Maripily’. Si tú no me quieres saludar, me lo dices desde ahora porque yo no te dirijo la palabra hasta que termine el reality show”.

“Así le hacemos”, dijo Bazán, “Así le hacemos”, terminó diciendo Rivera.

Sin embargo, la discusión no concluyó ahí. Acto seguido, Aleska aprovechó para recordarle a la mexicana todo lo que había dicho antes.

“En la piscina me dijiste que se veía mal que yo me la pasara todo el tiempo con Patricia. Entonces, ¿cómo te ves tú que te la pasas con Patricia (Corcino), con Paulo (Quevedo)?”, cuestionó la venezolana.

“Es que así llegué yo desde el principio, esa no es una duda que sembré yo, ¿ok?”, finalizó diciendo la actriz.

Por su parte, la ganadora de dos realities culinarios, Alana Lliteras, se encontraba en medio de la discusión, pero no opinó al respecto.

En la noche de hoy, martes, se conocerán más detalles de esta controversia.

También, esta noche se sabrá quién será el primero o primera en pasar a la final que se transmitirá el lunes, 20 de mayo.

Durante la gala en vivo, Maripily Rivera, Paulo Quevedo, Aleska Génesis, José “La Melaza” Reyes, Alana Lliteras, Rodrigo Romeh, Lupillo Rivera y Geraldine Bazán tendrán la oportunidad de ganarse el gran boleto dorado que convertirá a un solo en finalista.

Según el portal web de Telemundo, Laura Bozzo regresará a LCDLF como invitada especial para esconder el boleto dorado. Recordemos que, por primera vez, el programa de telerrealidad tendrá un premio en efectivo para quien se quede con el segundo lugar: $100,000 dólares y $200,000 para el ganador elegido por el público.

LCDLF 4, que inició el martes, 23 de enero de 2024, ahora cuenta con ocho habitantes luego de las eliminaciones de Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Mariana González, Sophie Durand, Daniela Alexis “Bebeshita” Barceló, Robbie Mora, Guty Carrera, Alfredo Adame, “La Bronca”, Isis Serrath Gutiérrez, Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow, Cristina Porta y Patricia Corcino, las renuncias de Thalí García, Gregorio “El Titi” Pernía y Pedro “La Divaza” Figueira, y la expulsión de Carlos Gómez.