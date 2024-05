Maripily Rivera relata su vida en “La Casa de los Famosos 4″

La empresaria boricua Maripily Rivera se preparó y relató historias de su vida en la gala del domingo pasado, en “La casa de los famosos” (Telemundo).

Rivera quedó tranquila cuando la primera foto de ella apareció, indicando que “esa niña inocente que ven ahí tenía siete años, viví momentos difíciles porque mi papá y mamá estaban divorciados y mi mamá nos abandonó..quedamos en manos de mis abuelos y mi papá”, confesó la boricua.

Poco después, le bajaron las lagrimas y lloró por el recuerdo de cuando su mamá volvió a entrar a su vida. “Estaba en el parque del colegio cuando escuché una voz que dice ‘Pilarcita, volví por ustedes’. [...] Volvió por nosotros, a buscarnos. Viví lo que era alejarme de mi mamá y reencontrarme con ella”.

“El Huracán Boricua” describió su mamá como “el amor más grande que pude tener. [...] La perdí cuando tenia 24 años y estaba con seis meses de embarazo...Lamentablemente cuando salió a trabajar, vino un carro a exceso de velocidad y salió a la calle y me la atropelló. Sentí que el mundo se me cayó encima y que no lo iba a poder superar. [...] Me enseñó a ser la madre que soy hoy. Nunca dejo a mi hijo solo”.

Rivera continuó con una foto de su embarazo, posando en la portada de una revista. “Maripily embarazada...tenía ahí 26 semanas, mi barriga era todo para mí porque a pesar de los momentos difíciles...con mi mamá, papá, los maltratos que viví [...]. Mi madastra me castigaba, me dejaba unas pelas bien fuertes que hasta me marcaba. Me tiraba la comida encima si no me la comía”.

Recomendados

“Un día me escapé de mi casa porque estaba cansada de los maltratos [hacia] mí y a mis hermanos...Solo quiero que sepan que hoy es la madre de mis dos hermanos. [...] Pude superarla y pude también perdonarla”.

En torno a su hijo, Rivera confesó que “extraño mucho a mi hijo...Le doy gracias a Dios de que lo haya salvado porque este bebesito que ven ahí, hoy tiene 22 años y ahora está sano y salvo”. Su hijo, José Antonio García, conocido como “Jojo” nació prematuro.

La puertorriqueña presentó una gran sonrisa cuando surgió una foto de su papá. “El es mi papá. [..] Un hombre que ama, es mi fuerza. El caracter fuerte que tengo es de este sin vergüenza (se ríe). Él es fuerte, celoso, un hombre luchador, trabajador... Ama profundamente a su nieto, cada vez que compartimos tratamos de acurrucarnos y amarnos. Ellos son mis dos amores”, describió.

En torno a su abuela, Rivera relató que fue una mujer que la terminó de criar. “Ella era tremendita. [...] Luchó tanto que duró como cuatro años después que le diagnosticaron cáncer en el ovario. La recuerdo cada vez qe cocino”.

Por último, con fotos de ella entre sus manos, se describió como una mujer fuerte. “Esa mujer que ves es Maripily. [...] Ha sufrido mucho en la vida. Es fuerte, luchadora, de carácter, la mejor madre del mundo. En algún momento traté de quitarme la vida porque me sentía fea, vieja, pero más allá de la oscuridad que sentía, venía una voz que decía que no me podía dejar caer”.

La boricua culminó detallando que quiere dedicarse a los negocios, abriendo un gimnasio para mujeres. “Que mujeres puedan ver, como yo veo, por medio del gimnasio, como una horita para darse amor. Tú mismo tienes que reconstruirte, amar y quererte...Como me he amado yo”.

La gran final de LCDLF 4 será el lunes, 20 de mayo; cuando descubriremos quién se llevará el tan codiciado maletín de $200 mil dólares.