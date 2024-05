Hoy es la Met Gala, ¿cuáles han sido los looks más icónicos?

La “noche más importante de la moda” se celebra anualmente cada primer lunes de mayo. Desde que comenzó en 1948, la Met Gala ha sido icónica por su moda innovadora y llena de celebridades. El evento le genera millones de dólares al Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte.

Hoy es la noche de “El jardín del tiempo”

La Met Gala tuvo sus inicios con entradas de sólo 50 dólares y en vez de ver a los famosos en las escaleras del museo y festejar en el Templo de Dendur como lo hacen hoy, los famosos se reunían en lugares de Nueva York.

Las celebridades se visten por diseñadores reconocidos con un tema del Costume Institute escogido para ese año. El código de vestimenta para 2024 es “El jardín del tiempo”, mientras que la exposición “Bellas durmientes: el despertar de la moda” utiliza la tecnología para examinar prendas y accesorios que abarcan cuatro siglos.

Conoce las piezas más icónicas exhibidas en el Met’s Costume Institute

Este lujoso jubón de seda es uno de los dos únicos ejemplos supervivientes de la década de 1620.

Este zapato del siglo XVIII presenta un elaborado bordado floral y un atenuado tacón de cuero rojo.

Recomendados

Jackie Onassis de la exposición “Moda de la era de los Habsburgo” que se exhibió de 1979 a 1980.

Rihanna llega con un vestido diseñado por Guo Pei a la Met Gala 2015 de “China: Through the Looking Glass”.

Rihanna con este vestido de Guo Pei. Una obra de arte, pero el arte no es jamás comprendido. Foto: vía Getty Images

Sarah Jessica Parker en 2018 con un diseño de Dolce & Gabbana para la consiga “Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica”.

Sarah Jessica Parker Met Gala 2018

El total look en negro elegido por Kim Kardashian para la Met Gala 2021, donde el tema fue In America: A Lexicon of Fashion.

Kim Kardashian en Met Gala 2021. ¿Quién es la celebridad más buscada de la Met Gala de todos los tiempos?. / Foto: Getty Images (mike coppola/Getty Images)

Blake Lively en 2022 vestida de Atelier Versace para el tema “In America: A Lexicon of Fashion”