Gladielys Jannelle: Comienzos, activismo contra la violencia sexual infantil, Malú y Zulema

Un “episodio insomnio” a las 4:00 de la madrugada durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, en 2020, fue lo que llevó a que la creadora de contenido, Gladielys Jannelle, se convirtiera hoy día en una de las influencers más conocidas en las redes sociales de Puerto Rico.

“Creo que siempre lo tuve por dentro (el deseo de crear contenido para las plataformas digitales). Siempre quise hacerlo, pero el problema fue que lo hice, siento que muy tarde porque realmente yo quería hacerlo”, contó en entrevista con el podcast de Metro Puerto Rico, “Entre Nos”.

La joven oriunda de Caguas explicó que su proceso creativo para elaborar los videos— que muchos se han tornado virales— no es uno muy “elaborado”, ya que gran parte de sus ideas surgen de lo que vive en su día a día. Sin embargo, detalló que es quien edita los videoclips y esto le puede tomar hasta cinco horas.

“Si estoy en un lugar, un ejemplo, un ´baby shower´, yo no estoy pensando en lo que está pasando, yo estoy pensando en ´esa muchacha me sirve para un video, ella es otro personaje, ella es otro’, y voy y escribo el video. Y yo (titulo el video) ´tipos de personas en un baby shower´. Como que esa es mi mente todo el tiempo”, explicó.

La mujer de 26 años también se ha destacado en las redes sociales por su cabello rojizo, que tiene un tono parecido al de “Ariel”, el personaje ficticio y protagónico de las películas de animación de Disney “The Little Mermaid”, lo que la ha bautizado con el seudónimo de “Ariels”.

Recomendados

“Literal, la gente me dice en todos lados ´Ariels´, pero lo hacen así, con la ´s´. Ya yo me siento que tengo una aleta”, dijo entre risas la ´tiktoker´, quien además precisó que tiene el mismo color de pelo desde los 12 años.

Enfoque social

No obstante, sus videos no siempre tratan sobre temas jocosos. También, elabora historias inspiradas en los problemas sociales que afectan a la Isla, como por ejemplo, la precariedad en la que se encuentran algunas escuelas públicas y el incremento en casos de violencia física, psicológica y sexual contra menores de edad.

Precisamente, en agosto de 2023, Gladielys publicó un video narrando su historia como sobreviviente de abuso sexual, acaparando los medios de comunicación y las plataformas digitales. La joven vivió estos episodios desde los seis años hasta su adolescencia a manos de un tío que “se ganó la confianza” de su madre.

Por esa razón, aprovechó su alcance en las redes sociales, donde cuenta con 437.7K (TikTok) y 278k (Instagram) de seguidores, para hacer un llamado a los padres y tutores legales a presentar atención a las señales que podrían avisarle que su hijo o custodio está siendo víctima de abuso sexual. Considera que “muchos padres viven cegados”, “se confían” y “deben estar conscientes de que esto puede estar sucediendo” en el “núcleo de su hogar”.

“Cuando yo pasé todos esos procesos, yo no tenía nadie, absolutamente nadie, que me aconsejara, que me dijera ´mira, no estás sola, estás pasando por esto´. Desde el inicio que yo vi que mis redes sociales estaban creciendo, siempre lo tuve en el corazón, que lo quería hacerlo. Obviamente, estuvo el miedo, porque yo decía, ´esto es serio, esto es algo que yo quiero que la gente lo tome con seriedad´. Y yo estaba en humor, mi contenido era humor y estaba buscando como hacer el camino, pero no me arrepiento”, puntualizó.

Para sorpresa de la cagueña, muchas mujeres se identificaron con su historia. Algunas le escribieron diciéndole que vivieron los mismos sucesos a temprana edad y lo revelaron, mientras, que otras decidieron permanecer calladas.

“Siento que es un tema que no se toca y me di cuenta cuando hice el video hablando sobre el tema. Fue un video tan viral. Luego fui a la radio, a la televisión y eran tantas personas (que me escribian). Una de las anécdotas fue cuando fui a la radio, tantas personas llamando y hasta llorando, contando como ´guau, este video´ como que ´por favor despierten, esto pasa´”, aseguró.

Malú y Zulema

Gladielys Jannelle decidió ser madre, pero no de hijos humanos, de Malú, alias el chapo y Zulema. Malú es un golden retriever y Zulema es una coneja.

“Este perro, Dios mío. Cada día de mi vida me saca canas. De verdad que me lo dieron defectuoso, bendito, pero yo lo amo”, comentó con una carcajada sobre el animal de cuatro patas que trepa verjas, se va para el patio del vecino, come puertas de madera y rompe ventanas de aluminio.

“Es tremendo, le he buscado todas las opciones, pero bueno nivel de que hasta el municipio fue a levantar la verja más alta para que él no llegara (a brincar la verja) [...] Incluso también lo llevé a clases para entrenar y no funcionaron, como quiera lo tomo como un reto. Para él fue ´ok, ahora voy a probar que yo sé escalar más arriba (de la verja)´. Muchacho, la brinca como si nada”, agregó.

Por su parte, Zulema le come los cables, paredes, zapatos y sillas.

“Yo decía, ´mira, honestamente, tomé la decisión de que yo no quiero hijos, yo quiero mascotas´. Yo no sé que decir (ahora), no sé si yo tomé una buena decisión porque yo me fui de Guatemala a Guatapeor”, sostuvo.

Finalmente, reveló que creará un segmento en sus redes sociales para compartir más contenido de sus “dos retoños”.