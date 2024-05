Anuel sobre que su hija Cattleya viva con Tekashi: “Yo no tengo problema con eso”

El trapero boricua, Anuel, sorprendió a su fanaticada, luego de revelar en una reciente entrevista que no tiene inconveniente de que su hija Cattleya— producto de su matrimonio con la exponente urbana dominicana, Yailin La Más Viral— viva con el actual novio de su madre, el rapero estadounidense, Tekashi 6ix9ine.

“Cattleya tiene a su mamá y la pareja que es de su mamá ella la va a tener que ver toda la vida, porque esa es su mamá y es parte de la vida. Yo no tengo problema con eso”, reveló el artista al programa televisivo “Despierta America” (Univision).

“Siempre el bienestar de Cattleya es más importante que cualquier pelea o indiferencia que yo tenga con Yailin”, agregó.

Yailin y 6ix9ine han protagonizado un sin número de momentos de violencia física, verbal y psicológica desde que comenzaron su relación amorosa en verano de 2023. Sin embargo, el hombre de ascendencia mexicana y puertorriqueña ha enfrentado la justicia en múltiples ocasiones, incluyendo un caso de agresión sexual infantil por realizar un video sexual con una menor de edad en 2015, y otro donde se declaró culpable de cargos de crimen organizado, posesión de armas de fuego y narcotráfico, relacionados con varios tiroteos y asaltos en la ciudad de Nueva York. Por este último, decidió cooperar con las autoridades, logrando una condena de solo dos años en prisión, cinco años de libertad supervisada y 300 horas de servicio comunitario.

En algunas canciones, Anuel ha lanzado versos en contra del rapero como “Que se muera 6ix9ine, ese chota no me da pena” (Árcangel es chota) y “Sé que soy un pedazo ‘e mierda, mi hija me la está cuidando un chota” (Glock, Glock, Glock).

Recomendados

Antes de que Tekashi se convirtiera en testigo estrella en el caso de narcotráfico en la Gran Manzana, ambos artistas eran amigos, incluso, grabaron temas juntos como “Bebé” y “Mala”.

¿Cuál es el mayor deseo de Anuel?

Por otro lado, el carolinense detalló en la entrevista que su mayor deseo es ver a sus tres hijos— Pablo Anuel, Gianella y Cattleya— juntos.

“Pronto, con calma, ya poco a poco estoy haciendo los papeles de Cattleya, los estoy haciendo con la mamá. Ya Gianella está por acá, hermosa, está en Houston con la mamá. Ya mismo pronto. Vamos a ver cuánto se tarda este proceso de Cattleya, de sacarle los papeles para poder venir a Estados Unidos”, sostuvo.

El intérprete de “Más rica que ayer” no veía a su segunda hija desde que se separó de Yailin y comenzaron los trámites de divorcio. Sin embargo, el pasado 2 de abril, en una reciente visita a la isla hermana, volvihó a encontrarse con su hija menor.

En una entrevista en enero de 2024, Emmanuel Gazmey Santiago— su nombre de pila— anticipó que estaba en el proceso legal para poder ver a Cattleya.

“Estamos en un proceso ahora de poder ver a la niña, compartir con ella y tenerla en mi vida y asegurarme que su entorno, su crecimiento y su crianza sea bajo un círculo bien saludable. Gracias a Dios yo tuve un estilo de vida y mi vida me cambió y ahora tengo otro y puedo darle una crianza mucho mejor”, contó en ese entonces en una entrevista con el programa televisivo “En casa con Telemundo”.

“Yo tengo dos niñas, tengo un hijo y lo más importante para mí en el mundo es la crianza de mis hijos y poder educarlos correctamente como yo fui educado también”, añadió.